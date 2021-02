Real Madrid : Un nouveau coup dur pour Zidane !

Publié le 03 février 2021 à 18:30

Zidane n'a décidément pas de chance. Il devra à nouveau se passer d'Eden Hazard. Le joueur souffre d'une blessure musculaire à la cuisse gauche et devrait être indisponible pendant plusieurs semaines. Une nouvelle annoncée par le Real Madrid ce mercredi dans un communiqué officiel.

La mauvaise affaire du Real Madrid

On ne peut pas dire que le bilan de Eden Hazard au Real Madrid, soit à la hauteur des attentes qui reposaient sur lui. Le joueur a enchainé périodes de laisser-aller et de pépins physiques. Le joueur de Chelsea arrivé du côté de Madrid en 2019, avait déjà donné le ton en arrivant au club en net surpoids. S'en sont suivi des périodes de mieux physique, et de longues périodes d'absence. Transféré pour le prix de 100 millions d'euros, plus quelques 60 M€ estimés en bonus divers, le Real n'a toujours pas vu un rendement digne d'un joueur à ce prix là. Hazard ne s'aide pas non plus lorsqu'il est sur le terrain, en enchainant les prestations mitigées. De quoi désespérer son entraîneur, Zinedine Zidane, et son club qui penserait déjà à lui trouver une porte de sortie. D'autant que le club a des vues sur Kylian Mbappé pour le prochain mercato.

Une nouvelle fois blessé

Dans un communiqué officiel ce mercredi, le club madrilène a annoncé l'indisponibilité du Belge pour une durée indéterminée, dû à une blessure musculaire à la cuisse gauche. Le joueur s'était plaint d'une gêne musculaire et il et ne s'était pas entrainé avec le reste de l'équipe cette semaine. Eden Hazard a déjà raté une grosse partie des matchs de la saison en raison de différents problèmes physiques. Les médias espagnols annoncent une absence d'un mois minimum. Ce qui empêcherait le joueur d'être présent pour le match aller de Ligue des Champions en février, face à l'Atalanta. Si le pronostic est plus grave, il pourrait aussi rater le derby contre l'Atlético de Madrid et le match retour en Champions League le 16 mars.













