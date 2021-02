OM : Remonté par Lens, le coach intérimaire de Marseille déçu

Publié le 04 février 2021 à 10:30

C’est bien Nasser Larguet qui a dirigé l'OM lors du match contre le RC Lens, au stade Bollaert. La rencontre s’est soldée par un nul (2-2), mais le coach intérimaire de l’Olympique de Marseille n’a pas caché sa déception.

OM : Larguet, « quand on mène, on peut avoir des regrets… »

Le scénario renversant du match nul entre l'OM et le RC Lens a laissé un arrière-goût amer à Nasser Larguet. Successeur provisoire d’André Villas-Boas, l’entraîneur de 62 ans a été déçu du match nul contre le Racing Club. « Quand on mène, on peut avoir des regrets… », a-t-il confié à l’issue de l’opposition de la 23e journée de Ligue 1. En effet, l’Olympique de Marseille a été remonté par les Sang et Or. Grâce aux buts de Florian Thauvin (37e) et de la recrue Arkadiusz Milik (45e+2), les Marseillais menaient (2-0) à la pause. Mais ils ont été rejoints par des Lensois révoltés en seconde période. Florian Sotoca a réduit le score dès la reprise (46e), puis l’Argentin Facundo Medina a égalisé pour le RCL (61e).

Message de l'entraîneur de Marseille avant le classico

L'OM est passé près de 3 points et se contente d’un seul. Un point positif, car les Phocéens étaient sur une série de quatre défaites consécutives en championnat. « Le nul est mérité sur l'ensemble du match, car on aurait même pu perdre en deuxième mi-temps. Un point dans le contexte actuel, c'est très bien », a relativisé Nasser Larguet. Ce dernier a également encouragé ses joueurs, à trois jours du classico contre le PSG, dimanche (21h). « J’ai aimé la générosité et l'engagement que les joueurs ont mis, même si ça a été très difficile à la fin. Je leur tire un grand coup de chapeau », a-t-il confié. À noter que l'Olympique de Marseille est 9e avec 33 points, soit 15 points de retard sur le podium, mais avec deux matchs en moins.













Par ALEXIS