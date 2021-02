OM : Casse des supporters à la Commanderie, l'enquête avance

Publié le 04 février 2021 à 15:30

L’enquête sur les incidents au centre d’entraînement de l'OM se poursuit. Selon les Informations de La Provence, deux groupes de supporters ultras font l’objet de perquisition ces dernières heures.

OM : Perquisitions chez des groupes de supporters

Des supporters de l'OM s'en sont pris aux locaux du quartier général de leur club, la Commanderie, le samedi 30 janvier dernier. Ils manifestaient ainsi leur colère contre la direction de leur club. Cela, à quelques heures du match qui devait opposer l’Olympique de Marseille au Stade rennais au Vélodrome. Le match de la 22e journée de Ligue 1 avait finalement été reporté à une date non encore fixée. Cinq jours après leur manifestation, les fans de l’OM sont dans le collimateur de la justice. Selon les informations du journal régional, les enquêteurs de la sûreté départementale, chargés des investigations sous l'égide du parquet, « cherchent à savoir si la manifestation qui a mal tourné contre la direction et plus particulièrement son président, Jacques-Henri Eyraud, avait été planifiée par des organisateurs appartenant aux groupes de supporters ».

Qui sont les fans de l'OM concernés ?

Ainsi, deux associations de supporters de l'OM auraient été perquisitionnées, en relation avec les incidents survenus à la Commanderie, d’après les informations de la source, s’appuyant sur une source policière. Selon un proche du dossier, « l’une des deux associations était plus particulièrement ciblée ». Par ailleurs, les noms de ‘’Commando Ultra’’ ou des ‘’South Winners’’ circulent dans la cité phocéenne, mais la source ne le confirme pas. L'Olympique de Marseille a mis à pied son entraîneur, André Villas-Boas, avant le match contre le RC Lens. Ce dernier a décrié le fonctionnement de la direction du club. Le technicien portugais n'a pas apprécié la gestion du mercato de l'hiver. Il a reproché à Pablo Longoria, le directeur du football, d'avoir recruté Olivier Ntcham, sans qu'il ne soit informé.













