LOSC Mercato : Létang précise ses intentions pour Galtier

Publié le 05 février 2021 à 00:30

Président du Lille OSC depuis près de deux mois, Olivier Létang a dévoilé ses ambitions avec le LOSC. Le nouveau patron du club nordiste s’est également prononcé sur l’avenir de Christophe Galtier à qu’il ne reste plus qu’un an de contrat.

Létang signe la fin du trading au LOSC

Ces dernières saisons, le Lille OSC a fait du trading sa marque de fabrique. Sous Gérard Lopez et Luis Campos, le club nordiste recrutait des futurs cracks qu’il revendait à prix d’or quelques mois plus tard. Seulement, ce modèle économique a montré ses limites et conduit à l’éviction de Gérard Lopez. L’entrepreneur luxembourgeois a été remplacé à la tête de Lille par Olivier Létang. Au micro de RMC, l’ancien président du Stade rennais a dévoilé sa stratégie pour relancer le club, financièrement parlant. Pour l’ancien du SRFC, les vieilles méthodes ne sont plus les bienvenues. « Je ne veux surtout pas évoquer ce qui s’est passé avant, l’évoquer négativement. Il y avait un modèle risqué. Le club se serait retrouvé en cessation de paiement en janvier. L’idée est de continuer la dynamique sportive, mais en donnant une stabilité économique au club. Le club ne doit pas être dépendant d’une qualification en coupe d’Europe pour sa situation économique », a indiqué le président lillois.

Vers une nouvelle prolongation de Galtier ?

Arrivé au club en 2017, Christophe Galtier avait vu son contrat automatiquement prolonger suite à la qualification de Lille en Coupe d’Europe. Le technicien de 54 ans est désormais lié au LOSC jusqu’en 2022. Alors qu’il ne reste plus qu’un an de contrat au Marseillais, Olivier Létang a ouvert la porte à sa prolongation. « Je suis très heureux d’avoir Christophe, du point de vue professionnel et humain. Il a un contrat qui se termine en juin 2022, l’idée c'est de poursuivre avec lui, de continuer à travailler. On en a déjà parlé, mais on est concentrés sur les matches. Nous avons une vraie volonté de poursuivre dans le temps. Avoir Christophe à mes côtés est essentiel », a assuré le dirigeant lillois.













Par Ange A.