Barça : Une mauvaise nouvelle pour Ronald Koeman avant Paris

La liste des blessés s’allonge au FC Barcelone. De retour à la compétition dimanche, Sergi Roberto retrouve déjà l’infirmerie du Barça. Il pourrait manquer le choc contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Sergi Roberto déjà de retour à l’infirmerie du Barça

Dimanche, Sergi Roberto a signé son retour à la compétition contre l’Athletic Bilbao. Touché à la cuisse, l’arrière droit signait son retour après deux mois d’absence. Mercredi, le défenseur a de nouveau été aligné, cette fois en tant que titulaire, par Ronald Koeman. Seulement, il n’est pas allé au bout du quart de finale de Copa del Rey remporté contre Grenade (5-3). Après des douleurs à la cuisse, le latéral de 29 ans a cédé sa place à Sergino Dest lors de cette rencontre. Selon des premiers diagnostics, l’ancien de La Masia devrait manquer plusieurs semaines de compétition. Eurosport indique même qu’il sera absent « au moins pendant quatre semaines ». Ce qui signifie qu’il manquera le match aller de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain le 16 février.

Une infirmerie catalane qui ne désemplit pas

Alors que le Barça n’a pas dévoilé la durée d’indisponibilité de Sergi Roberto, sa présence reste compromise contre le PSG. Outre l’arrière droit, le FC Barcelone sera privé d’autres éléments face au club de la capitale. Ansu Fati, Philippe Coutinho et Gérard Piqué sont encore à l’infirmerie. Reste plus qu’à savoir si les Blaugranas réussiront de nouveau à dominer les Parisiens dans leur antre. La dernière confrontation entre les deux équipes avait tourné à l’avantage des Catalans. C’était le 8 mars 2017 lors de la fameuse remontada (6-1) au Camp Nou. Sergi Roberto avait été le héros du FC Barcelone en inscrivant le dernier but barcelonais. Les Blaugranas devront donc se chercher un nouveau sauveur contre des Parisiens revanchards.













