Barça Mercato : Koeman en rogne contre Di Maria et le PSG

Publié le 04 février 2021 à 09:00

Comme Joan Laporta, Ronald Koeman n’apprécie pas les manières du Paris Saint-Germain. Au sortir d’une victoire du Barça en Copa del Rey, le coach des Blaugranas a exprimé son courroux envers Angel Di Maria.

Angel Di Maria rêve de Lionel Messi au PSG

Comme l’été dernier, Lionel Messi sera au cœur du feuilleton du prochain mercato estival. L’attaquant argentin semble parti pour ne pas prolonger avec le FC Barcelone. Son bail avec le Barça expire au terme de la saison. Comme lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain et Manchester City vont tenter d’enrôler le sextuple Ballon d’Or. Côté parisien, on ne cache plus le désir de voir Messi débarquer dans la capitale. Coéquipier de La Pulga en sélection nationale, Angel Di Maria a ouvert la porte à son capitaine à Paris. L’Argentin s’est exprimé après la victoire du PSG (3-0) contre le Nîmes Olympique au Parc des Princes. Sauf que cette sortie irrite le staff des Blaugranas, notamment Ronald Koeman.

Le coach du Barça peste contre Di Maria et Paris

Après un succès en Copa del Rey (5-3 contre Grenade), Ronald Koeman s’est offusqué des sorties parisiennes sur Lionel Messi. La sortie d’Angel Di Maria n’est pas au goût du technicien néerlandais. « C’est un manque de respect que tant de personnes du Paris SG parlent de Lionel Messi. Ils chauffent le match [8e de finale de Ligue des Champions]. Leo est encore un joueur du Barça », a rappelé l’entraîneur du FC Barcelone en conférence d’après-match. Avant lui, le candidat à la présidence du club, Joan Laporta, avait déjà fustigé les déclarations parisiennes au sujet de Messi. L’ancien président barcelonais les considère également comme un manque de respect. En cas de victoire, il espère convaincre La Pulga de prolonger son odyssée en Catalogne. Outre City, Paris devra donc se méfier de la menace Laporta dans ce dossier à 0€.













Par Ange A.