OM : Les vérités de Mandanda sur le départ de Villas-Boas

Publié le 06 février 2021 à 09:00

À la veille du choc contre le PSG, Steve Mandanda est revenu sur la démission d’André Villas-Boas. Le capitaine de l’Olympique de Marseille est peiné par le départ du technicien portugais.

Steve Mandanda se livre sur le départ de Villas-Boas

L’Olympique de Marseille est sur le point de se séparer d’André Villas-Boas. En désaccord avec sa direction, le technicien portugais avait annoncé sa démission de Marseille. Depuis, il a été mis à pied à titre conservatoire par le club phocéen. Avant la réception du Paris Saint-Germain ce dimanche, Steve Mandanda s’est exprimé sur le prochain départ d’AVB, un entraîneur qu’il apprécie « énormément ». « Moi comme d'autres étions déçus de son départ. Maintenant c’est le milieu qui veut ça, mais c’est dommage que ça se termine comme ça. On a eu une longue conversation la veille de son départ, j’étais plus ou moins au courant [...] Je n’ai pas pour habitude de parler de ce qu’il se dit dans le vestiaire, mais il nous a expliqué ses raisons, et comme je l’ai dit il y a eu de la déception été interrogé », a déclaré le capitaine marseillais selon les propos relayés par Foot Mercato.

Le successeur de Sampaoli attendu

Pour le moment, c’est Nasser Larguet qui assure l’intérim. La direction de l’Olympique de Marseille est encore à la quête du successeur d’André Villas-Boas. Le nom de Jorge Sampaoli revient avec insistance pour prendre la succession du Portugais. Selon ESPN Brasil, le technicien argentin ne serait pas insensible à l’intérêt de l’OM. Son entourage aurait déjà été approché par la direction de Marseille. L’ancien sélectionneur de l’Albicéleste est sous contrat avec l’Atlético Mineiro jusqu’en décembre 2021.













Par Ange A.