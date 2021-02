ASSE : Caïazzo a-t-il vendu ses parts de l'AS Saint-Étienne ?

Publié le 06 février 2021 à 12:30

Les deux présidents de l'ASSE sont unanimes pour trouver de nouveaux investisseurs, afin de permettre au club du Forez de trouver son lustre d’antan. Bernard Caïazzo et son binôme Roland Romeyer sont donc en quête d’un 3e actionnaire pour investir des fonds dans le club. Entre-temps, une source apprend que le premier a cédé une part de ses actions. A qui ? La réponse.

L'ASSE cherche toujours des investisseurs

Co-propriétaire de l'ASSE avec Roland Romeyer, Bernard Caïazzo est le président du Conseil de surveillance du club ligérien. Depuis l’échec de la vente du club au groupe américain Peak6, le dirigeant cherche toujours un investisseur pour aider l’AS Saint-Étienne a franchir un palier en Ligue 1 et de revenir en coupe d’Europe. Bernard Caïazzo a ainsi fait des déplacements aux États-Unis (Washington) et dans le Golfe. La rumeur évoque même l’intérêt d’un investisseur chinois pour les Verts.

Dans le quotidien Le Progrès, le co-président de l'ASSE avait admis des difficultés à trouver des actionnaires ou candidats au rachat du club. « Pour ceux qui connaissent le football, Saint-Étienne est une grande capitale. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, à choisir entre Bordeaux, Nice et Saint-Étienne, c’est sûr que la Riviera ou les vins de bordeaux présentent plus d’attraits », avait-il indiqué. « Notre priorité, c’est de discuter avec des gens qui connaissent le football », avait souligné Bernard Caïazzo.

Caiazzo aurait cédé des actions à un géant singapourien

Mais selon les révélations du compte Twitter VertsEnColere, ce dernier a cédé ses parts à un investisseur étranger, dans la plus grande discrétion. « Le saviez-vous ? Depuis octobre 2020, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ne sont plus les uniques actionnaires d'ASSE GROUPE. Sans que personne n’en ait été informé, un géant singapourien du caoutchouc, n’ayant aucun lien avec le football, a fait une entrée minoritaire via Bernard Caiazzo », a informé la source. Une information à prendre avec des pincettes. En effet, l’homme d’affaires de 67 ans a déclaré, en janvier denier, qu’il ne souhaitait pas vendre ses actions de l'ASSE. Rappelons que le responsable stéphanois est président de Sainté depuis 2004.













Par ALEXIS