OM Mercato : Contact établi avec un entraîneur de renom

Publié le 06 février 2021 à 13:00

Nasser Larguet sera de nouveau sur le banc de l'OM, dimanche lors du choc face au PSG (21h) en Ligue 1. L'entraîneur intérimaire, après la démission surprise d'André Villas-Boas, mis à pied dans la foulée par l'Olympique de Marseille, assure la transition alors que Pablo Longoria remue ciel et terre pour dégoter un successeur à l'entraîneur portugais le plus rapidement possible.

Favre et Sarri ne veulent pas prendre l'OM en cours de saison

L'OM va conclure sa semaine folle par un choc et un classique de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, dimanche (21h), pour le compte de la 24e journée de championnat. Un match sous haute tension après les incidents qui ont eu lieu à la Commanderie la semaine dernière, le report du match contre le Stade Rennais, la démission surprise d'André Villas-Boas et les rumeurs de plus en plus insistantes sur le rachat de l'Olympique de Marseille. Ça fait beaucoup pour un seul club ! Mais l'OM n'a pas le choix et c'est le directeur du centre de formation, Nasser Larguet, qui va de nouveau s'asseoir sur le banc de touche dimanche, après le nul à Lens mercredi (2-2). Et pour remplacer le coach démissionnaire, Pablo Longoria a plusieurs cibles en tête. Lucien Favre et Maurizio Sarri en font partie, mais les deux hommes ne seraient pas très chauds à l'idée de prendre l'équipe en cours de saison, surtout dans les conditions actuelles. Selon certaines sources françaises, les dirigeants olympiens ont organisé une réunion qui se voulait secrète avec l'entraîneur suisse, vendredi ou au cours du week-end.

Pablo Longoria présente le projet marseillais en Amérique du Sud

Parallèlement, le head of football de l'OM multiplie les options, comme il l'a fait lors du mercato hivernal pour trouver un latéral, un milieu de terrain et un attaquant. Pour le poste d'entraîneur, Pablo Longoria sonde jusqu'au Brésil. C'est là qu'entraîne Jorge Sampaoli, coach de l'Atlético Mineiro. L'Argentin termine sa saison dans un petit mois et pourrait donc prendre la tête de l'OM dans la foulée. En tout cas, la presse brésilienne et notamment l'antenne locale d'ESPN révèle que Marseille est entré en contact avec Sampaoli. Ce dernier souhaiterait discuter du projet de l'OM avant de prendre une décision sur son avenir. Jorge Sampaoli, 60 ans, n'a entraîné qu'une fois en Europe, au Séville FC, seulement une petite saison. Il a fait le reste de sa carrière en Amérique du Sud, entre Pérou, Chili, Equateur et Brésil. Il était également le sélectionneur de l'Argentine lors de la Coupe du monde 2018, éliminée par l'équipe de France dès les huitièmes de finale. Dans la foulée, il avait été démis de ses fonctions.













Par Matthieu