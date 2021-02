FC Nantes : La Brigade Loire monte au créneau contre Kita

Publié le 07 février 2021 à 13:00

Une nouvelle décision de la direction du FC Nantes a provoqué, une fois de plus, la colère la Brigade Loire, principal groupe de supporters des Jaune et Vert, et fer de lance de l'opposition à la présidence de Waldemar Kita et de son fils Franck. Les Ultras nantais dénoncent la volonté du club de diffuser leurs chants durant la rencontre qui opposera le club des bords de l'Erdre au LOSC, ce dimanche (17h), pour le compte de la 24e journée de Ligue 1.

Le FC Nantes fâche encore ses Ultras

"Nous avons été informés il y a 48 heures de l'intention du FC Nantes de diffuser dans l'enceinte de la Beaujoire un enregistrement des chants de la Tribune Loire (animée par la Brigade du même nom, ndlr), à l'occasion de la rencontre FC Nantes - LOSC", a écrit la Brigade Loire dans un communiqué ce dimanche. "Nous nous opposons fermement à ce spectacle pathétique et en avons informé" le club, continuent les Ultras nantais. En guerre depuis des années, le clan Kita et une bonne partie des supporters des Canaris s'opposent à nouveau : "Fidèle à son habitude de mépriser les tribunes nantaises et ceux qui les peuplent, le club a décidé unilatéralement de reprendre à son compte nos voix, nos chants et nos émotions pour les recycler en une bouillie infâme à laquelle nous ne saurions être associés."

La Brigade Loire dénonce un club qui fabrique "sa propre réalité parallèle (...) Waldemar Kita va enfin pouvoir profiter d'une ambiance à son image : insipide, contrefaite et hors-sol". C'est loin d'être le premier grief des fans contre Kita et sa gestion du club, évidemment, mais la BL note qu'après "avoir été incapable de se montrer à la haute de la pandémie et de l'élan de solidarité qu'elle a suscité chez les Nantais, le FC Nantes cherche aujourd'hui à en masquer les effets. Pour le nabab du 16e arrondissement, qui paradera encore une fois devant les caméras avec son masque sous le menton, les magouilles continuent et l'essentiel est ailleurs".

FC Nantes - LOSC aurait été "le théâtre de chants contre la mafia Kita"

Ce nouveau et puissant coup de gueule continue de mettre en lumière ce que la Brigade Loire pense de "la famille Kita, enfermée dans un univers parallèle, [qui] ne connaît aucune limite". Les Ultras du FC Nantes dénoncent encore "les diffuseurs, qui recyclent depuis des mois la voix des tribunes", mais aussi "la LFP, qui après avoir été incapable de s'opposer à un recyclage de nos voix, demeure l'une des rares ligues européennes qui permette la diffusion d'une bande sonore pendant la rencontre". La BL conclut avec ce qu'aurait dû être ce FC Nantes - LOSC, "théâtre de chants contre la mafia Kita, plutôt que de chants de soutien pour un club qui ne subsiste désormais plus que par son histoire". Le groupe de supporters appellent "les voix des Nantais" à venir s'exprimer "de 15h à 16h30 à l'arrêt de tramway Beaujoire... et nulle part ailleurs."













Par Matthieu