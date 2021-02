OL : Juninho évoque la course pour le titre de champion de L1

Publié le 08 février 2021 à 11:30

L'OL (52 points) a enchaîné une 4e victoire en Ligue 1. Du coup, le club rhodanien reste accroché à la 2e place, derrière le leader le LOSC (54 points) et devant le PSG (51 points). Juninho se réjouit de la performance actuelle des Gones, mais reste très prudent dans la course pour le titre de champion.

OL : Juninho, « on ne peut pas s'enflammer »

Lors de la 24e journée de Ligue 1, l'OL a infligé une lourde défaite au RC Strasbourg (3-0), à Décines. Les Lyonnais restent donc à 2 petits points de Lille OSC et ont toujours un point d’avance sur le Paris Saint-Germain. Ne disputant pas de coupe d’Europe cette saison, l’équipe de Rudi Garcia fait un excellent parcours en championnat. Elle n’a perdu que 2 matchs dans la compétition, respectivement contre le Montpellier HSC (2-1) et le FC Metz (0-1). Or le Paris SG, triple champion en titre, s’est déjà incliné 5 fois cette saison. Juninho sent certes la possibilité pour l’Olympique Lyonnais de réussir un coup à l’issue de l’exercice 2020-2021, mais il préfère garder son calme, pour le moment. « Gagner les quatre derniers derniers matchs c'est bien, mais c'est un championnat très serré, donc on ne peut pas s'enflammer », a-t-il fait remarquer sur la chaîne Téléfoot.

L'Olympique Lyonnais en quête du titre en Ligue 1 depuis 2008

Pour le directeur sportif de l'OL, le chemin vers le titre de champion de France est encore long et semé d'embûches. « Il n'y a donc rien d'acquis encore » pour le club de la capitale des Gaules. « Je pense qu'à chaque match, on doit en tirer des leçons. La victoire de samedi est une très bonne chose. […] Bien sûr, ne pas prendre de but et en inscrire trois, c'est bien pour l'équipe », a souligné le dirigeant brésilien. À Lyon, le dernier titre de vainqueur de la Ligue 1 remonte à la saison 2007-2008, soit il y a 13 ans. Quant à la dernière coupe remportée par les Gones, c'est le Trophée des champions, en 2012. Cette saison sera-t-elle la bonne pour l'OL ? Rendez-vous en mai 2021













Par ALEXIS