RC Lens : Le RCL tient tête aux Européens et commence à rêver

Publié le 08 février 2021 à 12:00

Le RC Lens et le Stade rennais se sont séparés sur un match nul (0-0), lors de la 24e journée de Ligue 1. Malgré 2 points pris lors de ses 2 derniers matchs, le Racing Club pointe à la 6e place avec 36 points. Du coup, l’un des buteurs du club promu commence à rêver d’une qualification à l’Europe.

RC Lens : Arnaud Kalimuendo rêve de l'Europe

Le RC Lens avait la possibilité de passer devant le Stade rennais, son adversaire de la 24e journée de Ligue 1. Mais les Lensois ont finalement été accrochés à Bollaert par les Rennais. Un résultat dont Arnaud Kalimuendo n'a pas à rougir. Le point engrangé permet en effet au Racing Club de Lens de faire un pas vers son objectif prioritaire, à savoir le maintien dans l’élite. « Notre premier objectif est le maintien. D’abord, on obtient le maintien et après on voit ce qui peut se passer », a-t-il déclaré, après le match contre le SRFC. Le jeune avant-centre prêté par le PSG commence par ailleurs à rêver d’une place européenne à l'issue de la saison. « Je pense qu’on a un groupe de qualité et qu’on peut aller chercher quelque chose, peut-être l’Europe, mais il ne faut pas s’enflammer », a-t-il lâché.

Le Racing Club tient tête aux clubs engagés en C1

Rappelons que le RC Lens tient tête aux équipes qui ont joué ou sont encore en compétition en coupe d’Europe. Le club promu a battu le PSG (1-0), le Stade rennais (0-2) et l’OM (0-1), lors de la phase aller du championnat. Au retour, les Sang et Or ont tenu l’OM (2-2) et Rennes en échec, en attendant d’affronter les Parisiens et les Lillois, respectivement le 2 et le 9 mai. Seul le LOSC a infligé une défaite (4-0) à l’équipe du coach Franck Haise. Le RC Lens a donc pris 11 points sur 14 possibles, face à Paris Marseille et Rennes engagées en Ligue des champions cette saison. Selon Arnaud Kalimuendo, « même s’ils sont un promu, ils n’ont rien à envier aux autres équipes ». Car assure-t-il : « on s’est énormément amélioré tous ensemble ». Notons que l'OL et le Stade rennais ont été éliminés de la C1 au terme de la phase de poule.













Par ALEXIS