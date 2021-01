Angers SCO : Moulin donne des nouvelles de Sofiane Boufal

Publié le 08 janvier 2021 à 18:00

Blessé à la cuisse depuis le 6 décembre, Sofiane Boufal et sa technique extraordianaire manque à Angers SCO. Malgré les bons résultats, son retour est attendu et Stéphane Moulin a donné des nouvelles rassurantes du milieu marocain en conférence de presse.

De retour à l'entraînement dès la semaine prochaine

Terrible. Sorti sur civière lors d'un contact anodin face au FC Lorient, Sofiane Boufal craignait le pire. Heureusement pour lui et les Angevins, l'international marocain (16 sélections) pouvait éviter l'opération à sa cuisse et avait décidé de suivre un programme de soins lui permettant de reprendre plus tôt que prévu en Ligue 1.

Dans ce sens, Stéphane Moulin a déclaré ce vendredi en conférence de presse que le retour à l'entraînement de l'ancien Lillois était programmé pour la semaine prochaine chez les Angevins : "Il continue sa préparation. Il a fait des petits jeux hier pour la première fois. Il va refaire une séance ce vendredi. Samedi et dimanche, il va être au repos puis il reprendra avec le groupe début de semaine prochaine. Après on verra comment la semaine va se passer, sur une vraie semaine de travail avec tout le monde."

Angers SCO et Moulin ne comptent pas se précipiter

Durant son absence, le club de Said Chabane n'a pas chômé. Solide, le SCO a réalisé du joli travail lui permettant de monter à a septième place à l'issue de la 18ème journée, suite notamment à une très belle victoire à Lille, où le LOSC était invaincu cette saison. Une situation qui permet au club de Maine-et-Loire de ne pas brûler les étapes pour Boufal : "Les résultats nous amènent aussi à ne pas nous précipiter avec Sofiane parce que c’est quand même une grave blessure qu’il a eue. On n’est pas dans l’urgence, il va nous apporter évidemment quand il va revenir. Ne pas être dans l’urgence, c’est important aussi. Il n’est question de perdre un joueur en cours de route sur une grave blessure. On connaît le risque de la rechute. C’est pour cela que l’on doit faire attention. Tout le travail effectué par le reste du groupe nous permet cela. Il n’est pas question de faire de bêtise avec Sofiane comme avec d’autres." Pas d'urgence donc, alors qu'Angers SCO se déplace ce samedi à Monaco, pour y défier l'ASM juste devant eux au classement.













Par Chemssdine