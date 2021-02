PSG Mercato : Marco Verratti se prononce lui aussi sur Messi

Publié le 08 février 2021 à 16:00

Malgré les avertissements du Barça, on continue de parler de Lionel Messi au PSG. Le joueur est visé depuis longtemps du côté de Paris, mais les rumeurs se sont intensifiées lors de ces dernières semaines. C'est maintenant au tour du milieu de terrain italien, Marco Verrati, d'évoquer la Pulga.

Le Barça en colère contre le PSG

Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino au PSG et les nombreuses débâcles entre Messi et la direction du Barça, les rumeurs de l'arrivée du génie argentin au club de la capitale ne cessent d'être évoquées. L'entraîneur du PSG avait lui même exprimé son désir d'entraîner le joueur à Paris. Leonardo lui aussi avait laissé entendre dans un entretien dans France Football, que des discussions pourraient être possibles dans un avenir plus ou moins proche. Tant d'attentions et de déclarations concernant Messi ont fini par agacer le Barça. Le club considère cela comme un grand manque de respect, de parler de recruter un joueur qui est toujours sous contrat au club, de la part d'un club que les Catalans vont bientôt affronter en Ligue des Champions. L'entraîneur néerlandais, Roland Koeman, avait lui aussi poussé un coup de gueule contre le Paris Saint-Germain, après le dernier appel du pied d'Angel Di Maria au sujet de Leo. Ce dernier avait fait une déclaration qui n'était pas bien passée du côté du Barça : " Je crois qu'il y a des possibilités ( pour l'arrivée de Messi, ndlr), donc peut être… On doit rester tranquilles et voir ce qui va se passer ", a affirmé Di Maria après le match contre Nîmes.

Marco Verratti en remet une couche

Dans un entretien accordé dimanche au Canal Football Club, Marco Verratti a évoqué entre autres le sujet de Lionel Messi : " L'avoir dans l'équipe serait quelque chose de magnifique, une chose de plus que le football me donnerait. Je donnerais le ballon à Neymar et Messi et je resterais derrière eux pour les regarder", a déclaré l'Italien. Un voeu que le joueur avait déjà formulé par le passé. Il n'y avait sans doute aucune volonté de provoquer dans cette déclaration, mais cela ne risque toutefois pas d'être bien reçu du côté du Barça et de Messi lui-même. Il y a quelques jours, l'entourage du joueur confiait à la presse, que l'Argentin en avait assez qu'on évoque son avenir à Paris alors qu'il était encore un joueur du Barça. Messi avait aussi souligné qu'il n'avait pour l'instant pris aucune décision et qu'il n'avait eu aucun contact avec le club parisien. Le joueur veut rester concentré sur sa saison et les prochaines échéances en Champions League.













Par Hind