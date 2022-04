FC Nantes Mercato : Révélation à 15 M€ pour le flop Limbombe

Publié par Ange A. le 09 avril 2022 à 02:04

Mercato FC Nantes : Le club a décidé de se débarrasser d’Anthony Limbombe. L’attaquant belge aura saigné le FCN malgré ses années de galère.

Le FC Nantes s’est séparé d’un boulet en la personne d’Anthony Limbombe. Gêné par les pépins physiques et mis à l’écart de l’effectif professionnel, l’attaquant belge n’avait plus d’avenir au FCN. Lundi, le club des bords de l’Erdre a officialisé la rupture de son contrat à l’amiable. « Le FC Nantes annonce la résiliation, d’un commun accord, du contrat d’Anthony Limbombe. Il n’aura jamais réussi à s’imposer chez les Jaune et Vert. Le FC Nantes souhaite une bonne continuation à Anthony pour la suite de sa carrière », a annoncé Nantes. Comme le révèle RMC Sport, l’ailier aurait au moins fait perdre 15 millions d’euros aux Canaris, dont 8,5 millions investis pour son transfert.

Mercato FCN : D’énormes pertes confirmées pour le FC Nantes

Le média indique que malgré sa mise à l’écart, Anthony Limbombe continuait à percevoir son salaire et ses primes. Au vu des finances drastiques du FC Nantes, supporter cette charge devenait insoutenable pour la direction des Canaris. D’où la décision de le libérer de ses deux dernières années de contrat. Un proche du joueur cité par la radio reconnaît d’ailleurs qu’il s’agit d’un mauvais investissement pour le FCN. « Le joueur a perdu beaucoup de sa valeur, mais le FCN a perdu aussi beaucoup d’argent avec lui », assure-t-il. Recruté en 2018 en provenance du FC Bruges. Son bilan famélique ne restera pas dans les annales du club. Il totalise 4 réalisations et 3 passes décisives en 38 apparitions sous la tunique nantaise.

Libéré de son contrat, l’international belge (1 sélection) s’est réjoui de son départ de Nantes. « Je suis content de l’issue, même si j’ai vécu des mois très difficiles », a-t-il reconnu dans un récent entretien à Ouest-France. Reste maintenant à savoir où le Diable rouge va tenter de relancer sa carrière.