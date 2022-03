FC Nantes Mercato : Kombouaré veut se séparer d'un milieu de terrain

Publié par ALEXIS le 22 mars 2022 à 16:28

En conflit avec la direction du FC Nantes, Anthony Limbombe pourrait résilier son contrat et quitter les Canaris lors du prochain mercato estival.

FC Nantes : Kombouaré maintient Limbombe à l'écart du groupe pro

Anthony Limbombe ne joue plus avec le FC Nantes depuis deux ans. Cette saison, il a été écarté du groupe professionnel et envoyé en équipe réserve. Une mise à l’écart que l’ailier gauche a dénoncé auprès de la Ligue de Football professionnel (LFP). Il se plaint d’être injustement écarté par Antoine Kombouaré. Or l’entraineur du FCN évoque un choix d’entraîneur. « Je suis dans mon rôle. Ce n’est qu’une décision sportive. Il n’est pas dans le groupe, car il n’est pas apte. Il y a des joueurs devant lui. […] Pour chercher des résultats, il faut des joueurs qui sont prêts. J’estime qu’il ne l’est pas », a justifié le technicien kanak.

Selon les informations de L’Équipe, la LFP a exigé la réintégration d’Anthony Limbombe dans le groupe professionnel des Canaris. Et si le FC Nantes ne s’exécute pas, il s’expose à une amende et même à des sanctions sportives pouvant aller « au retrait de points ou à une interdiction de recrutement ».

Anthony Limbombe vers la résiliation de son contrat ?

Dans l’attente du prochain groupe d’Antoine Kombouaré, après la trêve internationale, pour affronter Clermont Foot, le dimanche 3 avril, le quotidien sportif croit savoir que l’international belge (1 sélection) perçoit un salaire brut de 100 000 euros mensuel. Or, son contrat avec les Jaune et Vert est valide jusqu’au 30 juin 2023. Évidemment, la direction nantaise ne va pas continuer à verser ce montant à Anthony Limbombe sans bénéficier de ses services. Dans ce cas de figure, les parties devaient trouver un accord afin de se séparer à l’amiable lors du prochain prochain mercato.

Cette tendance est confirmée par le journal sportif. « Dans les prochaines semaines, soit le FCN maintiendra sa position de fermeté et s'exposera à de lourdes sanctions financières voire sportives, soit il transigera et devra payer une sorte d'amende à l'amiable pour se séparer enfin de Limbombe », a annoncé la source. Pour mémoire, le N°17 du FC Nantes a été recruté au FC Bruges en août 2018, contre un chèque de 10 millions d'euros, soit la recrue la plus chère de l'histoire du club. Ne jouant pas du tout, il ne vaut plus que 1,5 M€ sur le marché des transferts. En quatre saisons à Nantes, Anthony Limbombe a disputé 38 matches pour 4 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées.