OL Mercato : Déjà décisif, Slimani donne des regrets à l'ASSE

Publié le 10 février 2021 à 12:00

Islam Slimani a finalement signé à l' OL en janvier 2021, alors qu'il était courtisé par l'ASSE pendant le mercato hivernal. Titularisé pour la première fois mardi, en coupe de France, l'attaquant a été décisif contre Ajaccio (5-1). De quoi laisser un gros regret à Claude Puel, le manager général de l’AS Saint-Étienne.

OL : Islam Slimani a-t-il signé au bon club ?

Claude Puel a tenté de recruter Islam Slimani pour enrichir l’effectif de l'ASSE lors de la dernière fenêtre des transferts. Ancien manager de Leicester City, en Premier League, l’entraîneur du club stéphanois connait bien l’attaquant de 32 ans qu’il a eu sous ses ordres au club anglais. Malgré cet avantage de ses affinités avec le buteur, le coach a échoué dans sa manoeuvre pour faire signer le joueur offensif, international algérien, à l’AS Saint-Étienne. Ce dernier s’est engagé avec le rival l'OL, alors qu’il était libre de tout contrat. Islam Slimani venait de rompre ses cinq derniers mois de contrat avec le club anglais. En près d’un mois de parcours à l’Olympique Lyonnais, il a fait 5 apparitions en Ligue 1 Uber Eats, avec l’équipe de Rudi Garcia.

Pour faire tourner son effectif, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a aligné sa nouvelle recrue d’entrée de jeu, en Coupe de France. Le polyvalent attaquant a profité de l’occasion pour se montrer décisif. Il a contribué à la large victoire 5-1 des Gones sur Ajaccio, en marquant un but et en délivrant 2 passes décisives. C’est Memphis Depay, le capitaine Lyonnais, qui avait montré le chemin avec son but 10 minutes après le coup d’envoi. Cornet (24’ minute), Cherki (38’) et Aouar (79’) ont terminé le travail. L’ASSE, qui espérait se renforcer avec l’Algérien, doit nourrir des regrets au regard de la performance de ce dernier. L’algérien a opté pour Lyon pour accroitre ses chances de participer à la prochaine l’Uefa Ligue des champions la saison prochaine, ce qui est très loin d’être un acquis pour Sainté.

Anthony Modeste pourra-t-il faire mieux avec l'ASSE ?

Il faut rappeler que les Verts ont recruté Anthony Modeste, après avoir raté Islam Slimani et aussi Mostafa Mohamed du Zamalek FC, finalement transféré à Galatasaray. Notons que la recrue des Gones avait joué en Ligue 1, sous le maillot de l’AS Monaco, la saison dernière. Le buteur avait brillé avec les Monégasques comme l’attestent ses statistiques : 9 buts et 7 passes décisives en 19 matches disputés.

Pour revenir à Anthony Modeste, il a pris part à 2 matchs en championnat avec l'ASSE depuis sa signature. Titulaire lors de la victoire des Stéphanois contre le FC Metz (1-0), dimanche, l'attaquant de pointe de l'équipe de Claude Puel n'avait pas été décisif. Cependant, il a l'occasion de convaincre les supporters stéphanois sur le choix de son transfert ce jeudi. Ce sera contre le FC Sochaux-Montbéliard (club de Ligue 2), en 32e de finale de la coupe de France. Pourra-t-il faire mieux avec l' ASSE que Slimani à Lyon ? Rendez-vous, au stade Auguste-Bonal, à partir de 18h45, le 11 février.













Par ALEXIS