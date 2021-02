Chelsea : Thomas Tuchel vante les mérites de N'Golo Kanté

Publié le 10 février 2021 à 19:30

Nommé au poste d'entraîneur de Chelsea eu début de l'année, Thomas Tuchel n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour ramener de la stabilité dans les rangs londoniens et a déjà ciblé certains de ses joueurs cadres. L'un d'entre eux n'est autre que N'Golo Kanté, dont l'entraîneur allemand a dépeint un portrait très élogieux.

N'Golo Kanté est essentiel à Chelsea

L'humilité et l'abnégation lui ont permis d'être ici. Pourtant, N'Golo Kanté est aujourd'hui une star outre-Manche alors qu'il n'était qu'un milieu de Ligue 1 lambda en 2015 avec Caen. Après une saison où il a explosé aux yeux du monde entier à Leicester, le Parisien a rejoint Chelsea en 2017 et n'a fait que confirmer les attentes placées en lui. Les coachs sont passés mais Kanté a toujours réalisé de grandes performances lui permettant de bénéficier d'un statut de cadre indéboulonnable chez les Blues. Désormais entraîné par Thomas Tuchel, le champion du monde n'a pas tardé à s'attirer les faveurs de l'ancien manager du PSG.

Entraîner Kanté est un "cadeau" pour Tuchel

Tellement utile dans le 3-5-2 hybride de Tuchel, N'Golo Kanté rayonne dans le milieu londonien. Doublé d'un comportement exemplaire comme à son habitude, la sentinelle fait les beaux jours de l'ancien coach du Borussia Dortmund qui a exprimé toute son affection envers son joueur en conférence de presse : " Je pense que N'Golo figure dans les plans de tous les managers du monde. J'étais désespéré de l'avoir dans mon équipe, il est un joueur de Chelsea, un grand joueur de Chelsea et l'un des meilleurs milieux du monde. Je suis chanceux de l'avoir dans mon équipe, et chanceux qu'il soit de retour. Quand vous regardez sa performance pour son retour de blessure face à Tottenham, il a juste fait ce qu'il fait toujours : aider tout le monde sur le terrain, avec sa mentalité, son énergie, sa qualité. De le voir à la télé et maintenant en live, de voir comment il travaille, son humilité, et la qualité qu'il donne à l'équipe, c'est un cadeau d'être son entraîneur et je suis très heureux. " Une collaboration saine qui pourrait mener Chelsea vers les sommets alors que les Blues n'ont toujours pas perdu avec Tuchel et qui reçoivent Newcastle dans cinq jours.













Par Chemssdine