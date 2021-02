FC Nantes : Limogeage de Domenech, la réaction de son adjoint

Publié le 11 février 2021 à 02:00

Patrick Collot, adjoint de Raymond Domenech dans le staff technique du FC Nantes, a été interrogé sur le limogeage annoncé de l’entraîneur principal des Canaris. Il a assuré, en conférence de presse, qu’il n’était pas informé.

FC Nantes : Collot a dirigé le match contre le RC Lens

En l’absence de Raymond Domenech, soupçonné d’être positif au Covid-19, le FC Nantes a été dirigé par Patrick Collot, en 32e de finale de la coupe de France. Les Canaris ont été éliminés par le RC Lens (2-4) au stade de la Beaujoire, ce mercredi soir. Pendant que Patrick Collot conduisait le FCN, Raymond Domenech a été viré de son poste. Le club de la Cité des Ducs n’a pas encore officialisé le licenciement du technicien de 69 ans, mais le nom d’Antoine Kombouaré (57 ans) circule pour le remplacer.

L'adjoint de Domenech « n'est au courant de rien »

Présent en conférence de presse d’après-match, Patrick Collot a été surpris par l’annonce du limogeage du coach principal des Jaune et Vert. « Je ne suis pas au courant. Je ne suis au courant de rien. Vous me l’apprenez », a-t-il répondu après l’élimination, du FC Nantes. « Ce n’est pas moi qui dois vous dire quoi que ce soit là-dessus, je n’ai aucune réponse à vous apporter. Moi, on ne m’a rien annoncé », a confié l’adjoint du coach limogé, avant de justifier sa réponse. « Je dirigeais le match, c’était moi sur le bord du terrain puisque Raymond Domenech voulait rester en contact avec Robert Duverne (2e adjoint) concernant les changements et la tactique », a expliqué Patrick Collot.

Raymond Domenech avait été nommé entraîneur du FC Nantes, le 26 décembre 2020. Il avait succédé à Christian Gourcuff viré au bout de 16 mois (août 2019 décembre 2020). En 7 matchs dirigés, le bilan de l'ex-sélectionneur de l'Équipe de France est le suivant : 3 défaites et 4 nuls. Les Nantais sont 18es de Ligue 1, synonyme de barragiste.













Par ALEXIS