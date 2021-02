Montpellier Hérault : 4M€, la succession de Hilton assurée ?

Publié le 11 février 2021 à 09:30

En fin de contrat avec le Montpellier Hérault, Vitorino Hiton devrait raccrocher ses crampons au terme de la saison. Aux dernières nouvelles, le MSHC serait proche de lui trouver un remplaçant au Brésil.

Un défenseur brésilien se rapproche du Montpellier Hérault

Le Montpellier Hérault prépare déjà l’après Vitorino Hilton. Le club de l’Hérault lorgne du côté du Brésil pour la succession de son capitaine. Selon les informations de L’Équipe, le MHSC serait proche de boucler l’arrivée de Thuler. Âgé de 21 ans, le défenseur central évolue actuellement du côté de Flamengo. Bien que sous contrat avec les Rubo et Negro jusqu’en 2024, le Brésilien serait disposé à rejoindre Montpellier. Son départ l’été prochain est d’autant plus plausible qu’il n’entre pas vraiment dans les plans de son entraîneur. Il n’a disputé que 6 rencontres (368 minutes) cette saison. Pour le quotidien sportif, son transfert au MHSC devrait s’élever à 4,5 millions d’euros. Un joli chèque auquel ne devrait pas s’opposer Flamengo, son club formateur.

Thuler, futur successeur de Hilton au MHSC

Pour la même source, la perspective de succéder à Vitorino Hilton réjouit Thuler. Après maintes prolongations ces dernières saisons, le doyen de la Ligue 1 devrait raccrocher au terme de l’exercice en cours. Il a rejoint le Montpellier Hérault en 2011 en provenance de Marseille. Le défenseur de 43 ans a disputé 17 matchs de championnat cette saison, dont 13 en tant que titulaire. Avec le MHSC, il a disputé 337 matchs et est l’un des joueurs les plus capés de l’histoire de la Ligue 1. Dimanche, il a disputé son 500e match dans l’élite contre le Dijon FCO. Dans un récent entretien à 100% Paillade, le défenseur confiait sa possible reconversion en tant qu’entraîneur. « Peut-être que je deviendrai entraîneur, je ne sais pas. Ce qui est certain, c’est que je resterai dans le foot », avait-il indiqué.













Par Ange A.