OM Mercato : Réponse de Sampaoli à l'Olympique de Marseille

Publié le 11 février 2021 à 14:30

Cible prioritaire de l’ OM, en quête du successeur d’André Villas-Boas, Jorge Sampaoli a répondu pour la première fois à l’intérêt du club phocéen.

OM : L'Atlético Mineiro nie l'intérêt supposé de Sampaoli

Pour la succession d’André Villas-Boas à l'OM, le nom de Jorge Sampaoli est inscrit en tête de la short-list de Pablo Longoria. L’entraîneur argentin n’est pourtant pas libre. Il est sous contrat à l'Atlético Mineiro jusqu’au 31 décembre 2021. Cependant son entourage avait confié à RMC Sport qu’il « veut venir » à l’Olympique de Marseille. La déclaration du clan du coach de 60 ans a fait réagir le club brésilien, dirigé par ce dernier.

Selon Rodrigo Caetano, il « ne travaille pas sur un plan B » pour remplacer l’entraîneur visé par les Phocéens. « C’est contraire à mon éthique. L’entraîneur de l’Atlético est Sampaoli », a assuré le nouveau directeur sportif de O Galo (le Coq). « Je travaille d’ailleurs avec lui sur les projets du club. Contrairement à ce qui se dit partout, il n’a jamais émis le souhait de quitter le club et de mettre un terme à notre collaboration », a démenti le dirigeant brésilien.

Jorge Sampaoli concentré sur la fin de saison

Interrogé en conférence de presse sur l’intérêt du club de Marseille, le concerné a botté en touche. « L'OM ? Ce qui m'intéresse, c'est que l'Atlético termine le plus haut possible », a répondu Jorge Sampaoli. « J’ai bon espoir que cette nouvelle équipe, que nous avons formée il y a peu, a la possibilité de réussir quelque chose d'important pour le club. Ce qui m'intéresse, c'est que nous remportions nos trois matches jusqu'à la fin de la saison », a-t-il confié ensuite.

Évidemment, l’ancien entraîneur du FC Séville a esquivé la question sur son avenir. Notons que le championnat du Brésil se termine le 26 février. Et le Club Atlético Mineiro (CAM) est 3e avec un retard de 5 points sur le leader l’Internacional. L’équipe de Jorge Sampaoli est donc en course pour le titre de champion. L'OM devra donc patienter jusqu’au terme de ‘’Brasileirão Assaí’’, afin de passer véritablement à l’offensive pour l’ex-sélectionneur du Chili et de l’Argentine.













Par ALEXIS