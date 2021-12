Stade Rennais Mercato : Une excellente nouvelle se confirme au SRFC

Publié par Thomas le 23 décembre 2021 à 17:50

Alors que le SRFC prévoyait recruter cet hiver pour pallier à des départs à la CAN, une excellente nouvelle pourrait changer les intentions du club.

SRFC Mercato : Omari sera bien présent cet hiver

Tout juste défait face à l’AS Monaco, le Stade Rennais pourra nourrir des regrets concernant ses derniers matchs de Ligue 1. Auteurs d’une première partie de saison remarquable, les Rouge et Noir ont perdu des points précieux ces dernières semaines face à des concurrents directs à l’Europe (Lille, Nice, Monaco), de quoi aborder la trêve hivernale avec quelques maux de têtes. Malgré ces contre-performances, les Bretons ont tout de même reçu une superbe nouvelle ce jeudi, concernant son début d’année 2022.

Alors que la plupart des sélections africaines publient aujourd’hui leur groupe pour la Coupe d’Afrique des Nations, le SRFC a vu son défenseur central, Warmed Omari ne pas apparaître, comme il avait été convenu, dans le groupe des Comores et pourra donc compter sur lui lors de la reprise. Pour rappel, Florian Maurice avait un temps évoqué la possibilité de recruter un défenseur central cet hiver avec les départs pour la CAN de Nayef Aguerd (Maroc) et Warmed Omari. Une opération qui s’avérait être plus complexe qu’il n’y paraît et qui donnait du fil à retordre au directeur sportif rennais. Un dossier officiellement refermé donc.

Le Stade Rennais reste néanmoins fortement décimé pour janvier puisque le club breton vient de voir la sélection ghanéenne appeler, sans surprise, le jeune Kamaldeen Sulemana. Bruno Genesio devrait également perdre cet hiver son capitaine Hamari Traoré (Mali) et son gardien Alfred Gomis (Sénégal). Pour rappel, le SRFC s’est récemment positionné sur un gardien de Liga pour assurer l’intérim durant l’absence du très sollicité portier sénégalais et de la récente blessure de Romain Salin au mollet.

Omari, révélation de ce début de saison

Si l’annonce de la présence de Warmed Omari cet hiver à Rennes est perçu comme une très bonne nouvelle, c’est aussi et surtout car le jeune défenseur central s’est imposé ces derniers mois comme un titulaire de choix aux yeux des dirigeants Rouge et Noir. Poussé vers la Nationale l’année dernière, le joueur de 21 ans a su inverser la tendance et profiter de la méforme de Loïc Badé pour s'imposer durablement dans le onze rennais.

Avec seulement 19 matches en pro dans les jambes et un but inscrit ce week-end contre le FC Lorient, Omari a tout pour devenir le patron de la défense rennaise dans les années à venir. " Il dégage cette maturité, cette sérénité. Depuis qu’il est avec nous il travaille dur, déclarait ce week-end son coéquipier Benjamin Bourigeaud. C’est quelqu’un qui a première vue a l’air nonchalant, mais il a une qualité technique incroyable, il casse des lignes avec ses passes. "