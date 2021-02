PSG : Forfait contre le Barça, Neymar répond aux critiques

Publié le 11 février 2021 à 21:10

Neymar est sérieusement blessé aux adducteurs et est indisponible pour le match décisif du PSG contre le Barça, mardi prochain au Camp Nou. Accusé de provocateur, donc de s’exposer aux contacts, le meneur de jeu a répondu à ses détracteurs.

PSG : Neymar exprime « sa tristesse et son immense douleur »

Neymar a été blessé suite à deux constats avec le défenseur du SM Caen, Steeve Yago. Il souffre d’une « lésion du long adducteur gauche », et ne prendra pas part au match qui oppose le Paris Saint-Germain au FC Barcelone, me mardi 16 février, en Catalogne. Entraîneur du Stade Malherbe, Pascal Dupraz avait critiqué l’attitude Neymar, lors du match de coupe de France. « On aurait aimé peut-être un penalty sur l'action de Yago qui lui vaut un carton jaune, alors qu'à mon avis, il y a penalty », a-t-il réagi en conférence de presse, avant de glisser le tacle suivant : « je ne vais pas pleurer, je laisse ça à Neymar ».

Alors qu’il a été déclaré forfait officiellement par le PSG, pour le match aller des 8es de finale de la Champions League contre le Barça, la star des Parisiens a exprimé « sa grande tristesse et son immense douleur » dans un message posté sur sur les réseaux sociaux. « Encore une fois, je m'arrête de faire ce que j'aime le plus dans la vie, jouer au football », a regretté Neymar, évoquant « les pleurs constants ».

Réponse du Brésilien à Dupraz

Sans citer son nom, le N°10 du P SG a répondu au coach de Caen. « Ça rend vraiment triste d'entendre joueurs, entraîneurs et commentateurs, ou n'importe qui dire "faut que t'encaisses", "plongeur", "pleurnichard" ou "gamin gâté". […] Tout ce que je veux c'est être heureux de jouer au football. Rien de plus », a-t-il pesté. Pour finir, Neymar se pose des questions sur comment il doit jouer. « Parfois je suis gêné par mon style de jeu, parce que je dribble et je prends des coups constamment. Je ne sais pas si c'est moi le problème ou ce que je fais sur le terrain... », a-t-il martelé.













Par ALEXIS