PSG : Mauricio Pochettino veut garder Neymar à l'oeil

Publié le 12 février 2021 à 17:30

Le PSG a un dernier match à jouer contre l'OGC Nice, pour la 25e journée de Ligue 1, avant de retrouver le FC Barcelone en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour cette rencontre contre les Aiglons, samedi (17h) au Parc des Princes, l'entraîneur argentin Mauricio Pochettino sera privé de sept joueurs, dont Neymar, Angel Di Maria, Marco Verratti ou encore Rafinha. Un effectif décimé qui inquiète à quelques jours du choc européen contre le Barça (mardi, 21h). Mais l'ancien coach de Tottenham a aussi tenu à prendre la défense de Neymar, qui manquera une nouvelle fois un huitième de C1 sur blessure.

Ligue 1 : le PSG très affaibli contre l'OGC Nice

Sorti blessé aux adducteurs contre le SM Caen, mercredi en 32e de finale de Coupe de France (victoire 1-0 du PSG), Neymar est forfait pour le déplacement des champions de France en Catalogne, pour y défier le Barça, la semaine prochaine. "J'ai parlé à Neymar. Il était triste et souffrait à cause de sa blessure, parce qu'il ne peut pas aider l'équipe, a fait remarquer Mauricio Pochettino en conférence de presse, avant la rencontre contre le Gym. Pas seulement en Ligue des Champions, mais aussi en Ligue 1. On va tout faire pour l'aider à revenir le plus rapidement possible. Et aussi pour que mentalement, il puisse être bien. C'est un garçon très fort. On voit quelqu'un de très attachant, qui donne tout pour l'équipe. C'est un plaisir de travailler avec lui et on lui souhaite le rétablissement le plus rapide possible." Le n°10 brésilien a rejoint plusieurs joueurs à l'infirmerie, dont l'ailier Angel Di Maria, blessé à Marseille et lui aussi forfait contre le FC Barcelone.

Pochettino veut avoir Neymar à l'oeil

Critiqué pour son hygiène de vie et ses blessures à répétition, Neymar a été défendu par son entraîneur. "Ce n'est pas juste Neymar qui est blessé. Angel Di Maria aussi est blessé. Mais aussi d'autres joueurs dans d'autres clubs. Il faut arrêter de se focaliser sur quelques joueurs, mais sur notre compétitivité. On a joué 9 matchs en 40 jours et il y a les circonstances du Covid. Le climat et les terrains n'aident pas. Ce sont des choses qui arrivent. Il faut trouver la meilleure stratégie pour protéger les joueurs (...) Neymar est un grand professionnel, c'est un des trois ou cinq meilleurs joueurs du monde. C'est un garçon très professionnel, très investi dans le club, très attaché au club et à ses coéquipiers. Depuis 40 jours que nous sommes là, on a la chance de le connaître et de voir ses qualités humaines et professionnelles. Parfois, c'est bien d'écouter ce que les entraîneurs disent en conférence de presse sur les joueurs qu'ils connaissent bien et se baser sur des faits, pas des perceptions extérieures."

Mais Mauricio Pochettino compte bien avoir sa star à l'oeil pour suivre les soins et l'évolution de la blessure. "On n'a pas encore parlé de Neymar et de son traitement. Son retour au Brésil n'est pas encore sur la table pour le moment", a tenu à préciser le technicien du Paris Saint-Germain, alors que des rumeurs envoyaient déjà le Brésilien au pays le temps de sa convalescence...













Par Matthieu