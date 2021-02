OM Mercato : Coach intérimaire, Larguet nourrit une ambition

Publié le 12 février 2021 à 17:00

Entraîneur intérimaire de l'OM, Nasser Larguet se plait bien au poste hérité, suite à la démission d’André Villas-Boas. Il a déjà dirigé trois matchs et souhaite que cela dure le plus longtemps possible.

OM : Longoria prend son temps pour le successeur de Villas-Boas

L'OM cherche un entraîneur principal pour succéder à André Villas-Boas démissionnaire. Et pour éviter de faire une erreur de casting ou de se tromper dans son choix, Pablo Longoria prend son temps. « On attend le bon moment pour prendre la bonne décision », avait expliqué ce dernier en conférence de presse, lors de la présentation officielle d’Olivier Ntcham à la presse. Dans l’attente d’un nouvel entraîneur, Nasser Larguet continue d’assurer l’intérim. Et il donne satisfaction à la Direction de l’Olympique de Marseille pour l’instant. « Nous sommes très contents du travail de Nasser, avec de la passion, de l'intensité. Cela va durer jusqu'à ce qu'on trouve la bonne personne pour le futur du club », a souligné le directeur du football du club phocéen.

Nasser Larguet : « Je serai là tant qu'on aura besoin de moi »

Une bonne nouvelle pour le concerné, car il a bien l’envie de rester au poste à l'OM. En tout cas, il prend du plaisir au fil des matchs, au bord du terrain et sur le banc de touche. « Oui, je retrouve des sensations que je n'ai plus eues depuis plusieurs années », a-t-il admis, en conférence de presse. « Ce qui est intéressant pour moi, c'est ce contact avec les joueurs, que je redécouvre. Une autre sensation, c'est de lire le jeu pendant le match, pour corriger les joueurs à la mi-temps », a expliqué le directeur du centre de formation de l'OM, appelé comme pompier, après le départ d’André Villas-Boas. « Savez-vous si vous êtres encore là pour longtemps ? Tant qu'on aura besoin de moi, je serai là », a répondu Nasser Larguet.

Bilan du coach intérimaire de Marseille

Pour rappel, ce dernier a dirigé l'équipe phocéenne lors du match nul contre le RC Lens (2-2) et la défaite (0-2) au Vélodrome face au PSG, pendant du classique. Le technicien français de 62 ans est également celui qui a éliminé l’AJ Auxerre (0-2) en 32e finale de la coupe de France, mercredi. Avant d’affronter les Girondins à Bordeaux, dimanche (25e journée de Ligue 1), le bilan de Nasser Larguet est : un nul et une défaite en championnat et une victoire en coupe.













Par ALEXIS