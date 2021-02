PSG Mercato : D'ambitieux projets de transferts pour cet été

Publié le 12 février 2021 à 19:00

Le PSG a placé de grandes ambitions en Mauricio Pochettino en le nommant entraîneur de l'équipe première. La première grosse échéance du technicien argentin arrive avec un huitième de finale de Ligue des champions à hauts risques pour les champions de France contre le FC Barcelone, qui seront privés de leur maître à jouer Neymar, mais également de leur ailier Angel Di Maria. Désormais, le Paris Saint-Germain veut atteindre le dernier carré de la C1 chaque saison et Leonardo, le directeur sportif, compte bien donner les moyens à son coach pour réussir ses objectifs dès la saison prochaine.

Le PSG veut renforcer tous ses secteurs de jeu cet été

Les grandes ambitions du PSG pour la prochaine période des transferts se précisent peu à peu. N'ayant recruté personne durant le mercato hivernal, le Paris SG et Leonardo comptent bien se rattraper lors du marché estival. Et donner à Mauricio Pochettino les moyens de sa réussite. Avec la prolongation de Neymar quasiment en poche, le directeur sportif brésilien va pouvoir se concentrer sur d'autres dossiers, en n'oubliant pas de convaincre Kylian Mbappé de continuer l'aventure à Paris, lui qui est en fin de contrat en juin 2022. Ou de le vendre, aux clubs les plus présents sur le cas de l'international français, comme le Real Madrid ou Liverpool.

D'ailleurs, le PSG pourrait bien négocier avec les Reds cet été. Surtout si les hommes de Jürgen Klopp, actuellement quatrième de Premier League anglaise, ne parviennent pas à se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Si cela se produisait, le club de la Mersey pourrait perdre son international égyptien Mohamed Salah. Selon les informations de Goal, les Parisiens pourraient se positionner sur le buteur de 28 ans. Après quelques rumeurs durant l'hiver, vite éteintes par l'entraîneur allemand de Liverpool, le dossier Salah pourrait donc revenir sur le devant de la scène au mercato estival.

Mercato : Jules Koundé dans le viseur, mais pas seulement

Mais ce n'est pas le seul nom très intéressant qui pourrait rejoindre les rangs du PSG pour la saison prochaine. En effet, AS annonce que Leonardo a rejoint la liste des directeurs sportifs qui verraient bien Jules Koundé dans leurs rangs. Le défenseur central, impérial avec Séville FC et notamment buteur contre le FC Barcelone en demi-finale de la Coupe du Roi, est aussi sur les tablettes du FC Barcelone et de Manchester City. Mais l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux coûte cher, très cher : les Andalous en demandent 80 millions d'euros. C'est donc plus naturellement les joueurs en fin de contrat qui sont les cibles prioritaires du PSG, et elles sont nombreuses.

Avec un Keylor Navas impérial mais vieillissant, Leonardo est toujours à la poursuite de Gianluigi Donnarumma, le gardien italien qui n'a toujours pas prolongé avec l'AC Milan. En défenseur central, plutôt que Jules Koundé, Paris pourrait offrir une dernière aventure à Sergio Ramos, en fin de bail avec le Real Madrid et dont les prolongations piétinent. L'homme à tout faire du Bayern Munich, David Alaba, est lui entre Madrid, Manchester City et le PSG. Sa polyvalence - l'Autrichien peut joueur latéral, défenseur ou milieu - a tapé dans l'oeil du directeur sportif parisien et de Mauricio Pochettino. Enfin, et principalement, le dossier Lionel Messi est toujours en attente, voué à la décision finale de la star argentine.













Par Matthieu