Manchester United : Les six pistes d'Ole Gunnar Solskjaer

Publié le 13 février 2021 à 02:30

Réalisant une belle saison avec Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer aurait néanmoins de grands projets pour les Red Devils. En effet, le technicien norvégien aurait d'ores et déjà planifié son mercato estival, sachant exactement de qui il veut se séparer et de qui il a besoin.

Les Français, artificiers du mercato de Manchester United

Que dire de la saison de Manchester United ? Deuxièmes de Premier League, les Red Devils auront du mal à suivre la folle cadence de leurs voisins de City mais peuvent encore espérer jouer le titre. Une saison de haut niveau qui fait forcément croître les ambitions du board mancunien, à l'instar du coach Ole Gunnar Solskjaer. En fin de contrat en 2022, l'entraîneur norvégien veut sa prolongation et aurait pour ce faire, l'intention de préparer un mercato estival aux petits oignons. Et de nombreux dossiers mènent à des noms français, tant dans le sens des arrivées que celui des départs.

En effet, d'après le Manchester Evening News, les futurs de Paul Pogba et Anthony Martial s'écrivent en pointillés à Manchester. Pour le premier, rien de réellement suprenant tant il est mêlé à des rumeurs de départs depuis des années. En revanche, le nom du joueur formé à l'Olympique Lyonnais est plus surprenant. De fait, il semblerait que les dirigeants mancuniens soient agacés par le faible rendement du natif de Massy et souhaiteraient faire plus de place à Marcus Rashford, autour duquel on souhaite construire dans les prochaines années du côté d'Old Trafford.

Six noms ciblés dont Jadon Sancho

Le chantier prioritaire des Red Devils reste néanmoins la défense. Pour épauler Harry Maguire, le club mancunien aurait ciblé cinq défenseurs dont trois Frenchies : Varane, Koundé et Upamecano. Des noms ronflants qui sont accompagnés de l'espoir anglais Tyrone Mings d'Aston Villa et de David Carmo de Braga. La folie que souhaiterait réaliser les dirigeants de Manchester United cet été est celle de rapatrier Jadon Sancho. En cas de non-qualification en C1 la saison prochaine, le génial milieu anglais disposerait d'un bon de sortie du Borussia Dortmund, en grande difficulté financière. Une situation dont les dirigeants mancuniens auraient pour dessein de profiter et qui annonce que du bon pour l'avenir du club le plus titré d'Angleterre.













Par Chemssdine