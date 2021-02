PSG : L’opinion de Pochettino sur le Barça de Koeman

Publié le 15 février 2021 à 14:00

Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur du PSG, s’est prononcé sur son adversaire, le FC Barcelone, en 8e de finale de la Ligue des champions. Cela, dans une interview sur le site internet de l’UEFA.

PSG : Pochettino encense le Barça de Koeman

En attendant la conférence de presse d’avant match de Mauricio Pochettino (ce lundi 17h15), ce dernier a annoncé la couleur sur le choc FC Barcelone - PSG, de ce mardi 16 février (21h). Dans ses propos confiés à Uefa.com, le coach des Parisiens ne cache pas son admiration pour l’équipe entraînée par l’ex-manager d’Everton et ancien sélectionneur des Pays-Bas. « J’ai suivi l'évolution du Barça, d'abord depuis chez moi à Londres, quand Ronald Koeman a pris les commandes. Il est clair qu'ils sont passés à une autre étape, un nouveau chapitre », a-t-il constaté.

« Dès que Ronald est arrivé (le 19 août 2020, ndlr), il a commencé à travailler pour tirer le meilleur de son équipe. Après sept mois, il a mis ses idées en pratique et l'équipe correspond à ce qu'il souhaitait », a noté le successeur de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain. Et ce n’est pas tout ! Il s'est montré méfiant face à une équipe redoutable des Blaugrana. « Je vois une équipe solide, avec des idées claires et des joueurs incroyables. Ils sont compétitifs, c'est une équipe bâtie pour gagner. Leur mentalité est construite sur la victoire, comme toutes les grandes équipes, comme le PSG », a confié Mauricio Pochettino.

Le plan du coach parisien contre le FC Barcelone

Le technicien argentin a certes évoqué les forces du FC Barcelone et de son capitaine Lionel Messi, mais il n’avoue pas son équipe vaincu avant la double confrontation. Bien au contraire, il a un plan pour passer en quart de finale de la Champions League. « Nous devons évidemment avoir une organisation et des idées claires sur comment nous voulons attaquer et stopper Barcelone. Mais nous avons toujours confiance en nos joueurs pour faire du mieux qu'ils peuvent et décrocher un résultat positif », a-t-il indiqué.













Par ALEXIS