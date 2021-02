OM : Steve Mandanda se satisfait du nul arraché à Bordeaux

Publié le 15 février 2021 à 14:15

Solidaires et bien aidés par des Girondins de Bordeaux à la rue, les Marseillais réduits à neuf ont su gratter le point du nul sur la pelouse du Matmut Atlantique. Un beau résultat, tant le contexte et les péripéties de ce match ont été défavorables à l'OM, et dont se satisfait les membres de l'équipe comme le capitaine Steve Mandanda.

Mandanda s'accroche aux petites satisfactions

Un match à oublier et qui a de quoi embarrasser. Hier, la rencontre opposant l'Olympique de Marseille aux Girondins de Bordeaux était au mieux une piètre représentation du football français, au pire une partition excécrable d'un match de district. Bonne nouvelle, les deux réponses sont valables et la rencontre a de quoi justifier la fuite de Mediapro. Réduits à neuf, ce sont sûrement les Marseillais qui font la bonne opération, s'il y'en a une, en allant chercher le nul face à des Bordelais, auteurs d'une faute professionnelle grave. Un nul qui permet néanmoins aux Phocéens de ne pas perdre, l'objectif de la soirée étant alors rempli selon le capitaine olympien Steve Mandanda, qui s'est réjouit de la performance au micro de Canal + : "Forcément, aujourd'hui, on a besoin de positif, de s'attacher aux petites choses, aux détails. On va retenir le point pris à neuf. On a fait preuve de solidarité, Bordeaux n'a pas eu énormément d'occasions. Après, je reconnais que ce n'était pas un grand match sur le plan technique, mais on a besoin de positif et il faut retenir ça. "

Mandanda reste néanmoins lucide sur la situation de l'OM

Plus serein donc, l'international français (34 sélections) n'en reste pas moins lucide sur la situation de son club, mais garde espoir et a confiance en son club : "Aujourd'hui, même si en première période on a eu un peu de déchet technique, on a eu une bonne entame en deuxième période, pas mal de situations. On a un groupe qui vit bien. La direction a décidé de prendre son temps par rapport au coach et nous, on doit faire front, travailler, être patients et accumuler le plus de points possible. " Des paroles qui peuvent souder un groupe et le faire avancer dans la bonne direction pour le reste de la saison.













Par Chemssdine