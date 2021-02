OM : Mandanda veut calmer le jeu avant le Classique

Publié le 05 février 2021 à 19:00

Avant le Classique qui opposera l'OM au PSG, Steve Mandanda s'est exprimé sur les derniers évènements qui ont secoué le club. Il a aussi évoqué la rencontre de dimanche et appelé à l'apaisement à l'Olympique de Marseille.

Sur la colère des supporters de l'OM

Après la manifestation des supporters de l'OM samedi et les incidents qui se sont ensuivis, Steve Mandanda en conférence de presse avant le match contre le PSG, a tenu à appeler au calme : "Ce qui s'est passé samedi, c'était une première. On peut être mécontents, avoir des désaccords mais c'est difficile de cautionner ce qui s'est passé. On a franchi un cap. J'espère qu'on va retrouver un apaisement. Pour le club, les supporters, pour nous les joueurs, ce n'est pas une bonne chose. On est conscients que ça part de nos résultats et de nos performances mais on ne doit pas en arriver là. Il y a eu une accumulation de choses depuis pas mal de temps, entre la direction et le coach, les résultats en Ligue des champions et en Championnat. Par rapport aux objectifs, on reste aujourd'hui assez loin des trois premiers. Les supporters n'ont pas la chance d'être au stade cette saison. Il y a énormément d'éléments qui font qu'on en arrive. Pour le match de dimanche, j'espère qu'il ne se passera rien. Sincèrement, je ne crois pas qu'il se passe quelque chose. On a tous pris conscience que c'était allé trop loin et que ce n'était pas dans l'intérêt des uns et des autres de craindre quoi que ce soit."

Sur le Classique face au PSG

Malgré cet appel à l'apaisement, un match entre l'OM et le PSG , cristallise toujours beaucoup de tensions. Une nouvelle défaite contre les parisiens, ne ferait que raviver la colère des supporters. Le gardien de l'OM a aussi insisté sur l'importance de la rencontre, tout en rappelant l'écart qui existe entre les deux équipes : "On connaît l'importance de ce match, on sait que Paris aujourd'hui est à un très, très, haut niveau, nous, on est dans une période compliquée. Ils sont largement favoris, à nous d'être à 100 %, de faire le moins d'erreurs possible. C'est un match important pour le club, pour les supporters, on doit donner le maximum pour sortir de ce match avec zéro regret. Sur les deux dernières confrontations, on a montré un meilleur visage, on a été beaucoup plus difficiles à manœuvrer pour eux mais on reste aussi conscients de la qualité de l'adversaire. Ça reste du foot, ça reste un match particulier pour la ville de Marseille, pour les supporters et pour le club. On va donner le maximum et faire tout ce qui est en notre possible pour l'emporter."













