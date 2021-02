Stade Rennais Mercato : Transfert de Niang, le SRFC incendié

Publié le 15 février 2021 à 16:30

Battu par l’ASSE au Roazhon Park (2-0), le Stade Rennais ne peut s’en prendre qu’à lui lui. C’est ce que Pierre Ménès a fait remarquer dans son commentaire sur la défaite, mais aussi le transfert de M'Baye Niang.

Stade Rennais : Ménès allume encore Stéphan, « plénipotentiaire »

Le Stade Rennais a été surpris sur son terrain par l’AS Saint-Étienne, lors de la 25e journée de Ligue 1, dimanche soir. Grâce à deux buts de Denis Bouanga et d’Arnaud Nordin sorti du banc de touche, en seconde période, les Stéphanois ont empoché les trois points. Selon l’analyse de Pierre Ménès, « les Verts ont été efficaces devant et solides défensivement, concédant finalement très peu d’occasions ». Contrairement au SRFC qui a un vrai souci en interne d’après le consultant de Canal+, qui évoque « un Julien Stéphan plénipotentiaire dans ce club ».

« Trop de choses pas normales se sont passées au Stade Rennais, qui vont de la longue mise à l’écart de Clément Grenier à l’exil forcé de Raphinha, en passant par le recrutement raté et le départ de M'Baye Niang », a dénoncé le journaliste sur son blog. Pour le chroniqueur sportif, qui n'en est pas à sa première sortie sur Stéphan, notamment depuis le départ d'Olivier Létang, l’attaquant sénégalais a été « expédié en Arabie Saoudite à 26 ans, alors qu’il aurait pu signer dans un autre club ». « Quand on cherche à nuire à la carrière d’un joueur, on se prend souvent la porte sur les doigts et c’est ce qui est en train de se passer au Stade Rennais », a-t-il déduit.

Le SRFC distancé dans la course pour le podium

Notons que Rennes a été éliminé de la phase de poule de la Ligue des champions. Le club breton avait terminé à la 4e et dernière place de son groupe (E), avec un petit point au compteur. Du coup, il n'a pas pu être reversé en Ligue Europa. En championnat, le SRFC est 5e avec 38 points en 24 matchs disputés, soit 10 victoires, 8 nuls et 6 défaites. L'équipe de Julien Stéphan a 14 points de retard sur la 3e place du podium, qualificative pour la Champions League 2021-2022.













Par ALEXIS