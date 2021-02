RC Lens Mercato : Le RCL dépouillé par un grand d'Europe ?

Publié le 16 février 2021 à 13:35

Le RC Lens n'a plus gagné depuis trois matches en Ligue 1 et cela en devient presque étonnant ! Pourtant, le promu est également invaincu depuis quatre rencontres et a accroché au passage l'Olympique de Marseille (2-2) et le Stade Rennais (0-0) à domicile. L'équipe de Franck Haise s'est aussi offert un tour de plus en Coupe de France et reste à la sixième place du championnat de France. Tout va finalement pour le mieux même si les performances lensoises sont sur un temps plus faible. Ce qui ne faiblit pas en revanche, c'est la valeur des joueurs Sang et Or sur le marché des transferts. Plusieurs profils de jeunes joueurs intéressent notamment l'AC Milan, qui pourrait venir faire ses emplettes du côté de Lens cet été.

Un RC Lens étonnant attire les regards

L'année 2021 se révèle plus compliquée que la précédente pour le RC Lens. Le promu a réalisé une superbe première partie de saison, lui permettant de se hisser dans le haut du panier du classement de Ligue 1. Les joueurs de Franck Haise sont à une étonnante sixième place, même si les résultats de l'équipe sont en dents de scie ces dernières semaines. Depuis début janvier, les Lensois ont remporté deux matches de championnat sur les neuf qu'ils ont disputés, mais sont parvenus à se qualifier en seizièmes de finale de la Coupe de France sur la pelouse du FC Nantes (4-2). À la faveur d'un rythme étrange dans l'élite, les Sang et Or maintiennent leur statut d'équipe surprise. Et évidemment, les performances artésiennes éveillent la curiosité des clubs étrangers et de leurs recruteurs. Plusieurs grands noms d'Europe ont des vues sur les hommes de l'entraîneur Franck Haise et le mercato estival pourrait être synonyme de nombreux départs et de belles entrées d'argent dans les caisses du RC Lens.

L'AC Milan veut faire son marché chez les Sang et Or

En effet, il y a un club qui, tout particulièrement, scrute l'effectif lensois. L'AC Milan, selon la presse anglais, via le Daily Mail, et italienne, avec Calcio Mercato, n'a pas que le défenseur Loïc Badé dans le viseur. Lors du marché des transferts hivernal, un départ de celui qui évoque un ancien de la maison, Raphaël Varane, vers le club lombard avait été évoqué. Mais Paolo Maldini, le directeur sportif milanais, a fait d'autres choix plus urgents afin de renforcer le groupe de Stefano Pioli en vue de la deuxième partie de saison en Serie A et des échéances européennes en Ligue Europa. Pourtant, l'AC Milan pourrait revenir à l'assaut cet été. Et pas seulement pour Loïc Badé. Les émissaires venus observer le défenseur central de 20 ans sont aussi tombés sous le charme de Facundo Medina, polyvalent joueur défensif argentin de 19 ans, aussi dans le viseur de Manchester United. Enfin, Cheick Doucouré, milieu de terrain malien de 20 ans, auteur d'un très bon début d'année, ne laisse pas insensibles les Milanais. La jeunesse lensoise impressionne sous la houlette de Franck Haise et le club artésien pourrait bien en tirer les bénéfices dès le mercato estival.













Par Matthieu