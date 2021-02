OM : Caleta-Car se confie sur son transfert avorté à Liverpool

Publié le 16 février 2021 à 16:35

Passé tout proche de quitter l'OM au mercato d'hiver, Duje Caleta-Car est finalement resté à Marseille après le refus du club de le lâcher à Liverpool, faute de lui avoir trouvé un remplaçant.

L'offre de Liverpool refusée par l'OM

Le club de la Mersey a connu un début de saison compliqué en Premier League, ponctué par les blessures. Avec un hécatombe en défense suite aux blessures successives de Van Dijk et Gomez, la charnière titulaire de Liverpool et celle de Matip face à Tottenham, L'international camerounais étant out pour la saison, Jürgen Klopp devait impérativement trouver des renforts en urgence lors du mercato en janvier. Le club liverpuldien s'est donc intéressé au défenseur central de l'Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car (24 ans). Après avoir essuyé un premier refus, l'OM ne pouvant pas acter le transfert avant d'avoir trouvé un remplaçant pour l'international croate, Liverpool était revenu à la charge dans les dernières heures du mercato avec une offre de 24 millions d'euros. Mais sans trouver d'accord avec le club phocéen. Pablo Longoria ne pouvant pas laisser un joueur de plus partir sans avoir une solution pour le remplacer, après les nombrfeux départs déjà actés en milieu de terrain. Finalement Liverpool a signé les arrivées de Ben Davies, défenseur central de 25 ans évoluant à Preston North End en seconde division anglaise pour 2 millions d'euros et de Ozan Kabak prêté par Schalke 04.

Duje ne veut pas se morfondre

Questionné au sujet de Liverpool qui s'apprête à affronter ce mardi soir le RB Leipzig en 8e de finale de Ligue des Champions et sur ses éventuels regrets de ne pouvoir en être, Duje Caleta-Car a préféré évoquer son avenir à l'OM : " Aujourd'hui, il y a la Ligue des champions, et je vais regarder les deux matches. Oui J'ai reçu une offre de la part de Liverpool. J'étais très heureux, c'était un honneur pour moi qu'un tel club s'intéressait. Liverpool est un des plus grands clubs du monde. Cela aurait pu être un grand pas dans ma carrière. C'est la preuve que je travaille bien. Nous avons décidé avec le club que j'allais rester. L'OM est aussi un grand club et j'ai encore beaucoup de progrès à faire ici. On verra après ce qui peut se passer ". Concernant les bouleversements au club et la colère des supporters, le Croate a adressé un message à ces derniers : " Le plus important c'est qu'on soit uni. l'Olympique de Marseille est l'un des plus grands clubs d'Europe et de France. Le club a besoin des supporters et eux ont besoin du club. On doit avancer main dans la main ensemble et c'est comme ça qu'on pourra retrouver la victoire ", a insisté le joueur.













Par Hind