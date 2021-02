OM Mercato : Jorge Sampaoli à Marseille, c'est imminent

Publié le 17 février 2021 à 10:15

L'OM veut Jorge Sampaoli comme entraîneur pour prendre la place d’André Villas-Boas, démissionnaire. Pablo Longoria attend donc la fin de la saison au Brésil, afin de boucler l’arrivée du coach de l’Atlético Mineiro. Selon les informations de Foot Mercato, un accord existe déjà entre les parties.

Accord entre l' OM et Jorge Sampaoli

Jorge Sampaoli sera-t-il le prochain entraîneur de l'OM ? Toute porte à la croire, car ça bouge en faveur du technicien argentin. La direction de l’Olympique de Marseille aurait trouvé un accord avec ce dernier, sur un contrat de 3 saisons. Selon les informations de la source, « les négociations entre l’OM et Jorge Sampaoli avancent bien. Les deux parties se sont mises d’accord sur un contrat jusqu’en juin 2023 ». Et ce n’est pas tout ! D’après Santi Aouna, journaliste de FM, le club brésilien cherche en ce moment le successeur de Jorge Sampaoli. C'est dans ce sens que Leonardo Jardim, ex-coach de l’AS Monaco, aurait été sondé. Le nom de Renato Gaucho, technicien brésilien en poste au Grêmio Porto Alegre, circule également à Marseille.

Rappelons que Rodrigo Caetano, le tout nouveau directeur sportif du Club Atlético Mineiro, avait fermé la porte de sortie au coach de l'équipe. « L’entraîneur de l’Atlético est Sampaoli. […] Je ne travaille pas sur un plan B pour le remplacer », avait-il assuré sur le média brésilien Fala Galo. « Je travaille d’ailleurs avec lui sur les projets du club. Contrairement à ce qui se dit partout, il n’a jamais émis le souhait de quitter le club et de mettre un terme à notre collaboration », avait annoncé le dirigeant du CAM. Il démentait ainsi l'annonce de l'entourage du technicien de 60 ans, qui avait confié à RMC Sport que ce dernier « veut venir » à l'OM.

670 000 euros payer pour débaucher Sampaoli

Le championnat du Brésil prend fin le 26 février et Atlético Mineiro est toujours en course pour le titre de champion. Quant à l’entraîneur visé par l'OM son contrat est valide jusqu’en décembre 2021, soit pour dix mois encore. S’il n’est donc pas libéré par le club basé à Belo Horizonte, il devrait faire l’objet d’un transfert. Et sa clause libératoire est de près 670 000 euros. À noter que le club phocéen a coché le nom de plusieurs entraîneurs et d’autres lui ont été proposés. De Lucien Favre à Rafael Benitez, en passant par Maurizio Sarri, Patrick Vieira, Robert Moreno ou encore Walter Mazzarri.













Par ALEXIS