OL Mercato : L'avenir de Memphis et Garcia, Aulas a tranché

Publié le 17 février 2021 à 15:35

Jean-Michel Aulas, président de l'OL, a lâché des indices sur l’avenir de Memphis Depay et Rudi Garcia, dans une interview dans Le Progrès.

OL : Aulas espère un changement d'avis de Memphis Depay

Le contrat respectif de Memphis Depay et de Rudi Garcia à l'OL prend fin le 30 juin 2021, soit dans 4 mois. S’il n’y a pas de certitude sur le futur de l’entraîneur des Gones à Lyon, la direction du club rhodanien souhaite clairement prolonger le bail du capitaine et buteur de l’Olympique Lyonnais. Néanmoins, ce dernier n’est pas enclin à rempiler, car il est la priorité du FC Barcelone. Coach du club catalan, Ronald Koeman est en quête d’un attaquant de pointe. Et il attend son compatriote Memphis Depay à Barcelone dès l’été prochain. Faisant le point sur la situation du N°10 et du coach de 56 ans à l’OL, Jean-Michel Aulas espère un revirement du Néerlandais, afin de poursuivre l’aventure dans la capitale des Gaules.

« Pour Memphis Depay, j’ai toujours souhaité qu’il reste, mais nos propositions n’ont pas été retenues », a confié le dirigeant au quotidien régional. « On l’a aidé pour aller à Barcelone (lors du mercato estival et hivernal, ndlr), mais ce n’était pas possible sur le plan économique. Jusqu’au bout, on croit qu’il va renouveler pour la saison prochaine, pour l’instant c’est une chose pas possible, mais pourquoi pas », a fait savoir le patron de l'OL. L’ancien joueur de Manchester United est donc parti pour quitter Lyon librement à l’été, sauf revirement de dernière minute.

Rudi Garcia en place jusqu’à la fin de la saison

Jean-Michel Aulas a également fait le point sur le futur de Rudi Garcia. Il a confirmé qu’aucune décision n’a encore été prise concernant l’avenir de ce dernier entre Rhône et Saône. Pour l’instant, tout « le staff reste en place jusqu’à la fin de saison » selon le responsable. « J’ai toujours dit que l’on discuterait avant la fin de l’année en cours. S’il y a une accession en Ligue des champions et un titre, cela nous apporterait un certain nombre de réflexions par rapport à notre ligne de conduite », a expliqué le boss du club lyonnais. Au sujet des résultats, l'OL est 3e de Ligue 1 avec 52 points, juste derrière le PSG (54 points et le LOSC (55 points). L'équipe de Rudi Garcia est donc en course pour une place qualificative en Champions League et aussi pour le titre de champion de France 2021.













Par ALEXIS