OL : Une absence importante pour le déplacement à Brest

Publié le 17 février 2021 à 16:00

L'OL a connu une déconvenue samedi contre Montpellier (1-2), mais il y aura laissé aussi quelques plumes avec la sortie sur blessure de Marcelo. Le Brésilien touché au mollet ne pourra pas effectuer le déplacement vendredi avec le groupe à Brest.

Une course d'endurance pour Rudi Garcia

L'OL est bien engagé dans la course au titre de champion de France. Cependant, samedi dernier les Lyonnais ont concédé trois points importants en s'inclinant face à Montpellier. L'Olympique Lyonnais est troisième au classement de la Ligue 1 avec 2 points de retard sur le PSG et 3 points du LOSC. A l'issue de la rencontre, Rudi Garcia avait dressé le constat du match et évoqué les conséquences au classement : « Nous avons manqué de réalisme. Sur les trente premières secondes nous pouvons mettre deux buts. Nous avons eu un trou d'air ensuite, certainement dû au fait que Montpellier a mis plus d'impact et confisqué le ballon. Paqueta a égalisé. Sur la dynamique, c'était plutôt intéressant en seconde période mais dans ce genre de match, il faut être plus réaliste. Montpellier n'a pas eu beaucoup d'occasions mais a marqué deux buts. Il ne faut pas non plus commettre d'erreur comme sur le second but. C'est une soirée sans réussite. Nous n'avons pas été efficaces dans les deux surfaces de réparation. C'est un coup d'arrêt. Dans une course d'endurance comme nous la vivons, il ne fallait pas perdre de points. Même un nul n'était pas un bon résultat. Nous descendons au classement et le 4e (Monaco) a la possibilité de se rapprocher. Il faudra aller gagner à Brest pour repartir de l'avant. Nous n'avons à nous en prendre qu’à nous-mêmes et à personne d'autre. »

L'OL sans Marcelo

Pour le déplacement à Brest, L'Ol n'a qu'un absent, le Brésilien, Marcelo. Victime d'une douleur au molllet le défenseur est forfait pour le match. En conférence de presse Rudi Garcia a déclaré qu'il n'avait pas de visibilité sur la durée d'indisponibilité du joueur : " On verra pour Marcelo, on n'a pas de délais pour l'instant ". En son absence le technicien lyonnais pourrait aligner Jason Denayer. Le belge est récemment revenu de blessure, mais n'a pas disputé le match contre Montpellier. Le coach des Gones a évoqué le match de vendredi, en insistant sur ce qu'il attendait de son groupe pour cette rencontre : " Brest est une équipe joueuse avec un groupe de qualité. Nous devons être plus réalistes. Quand on a des temps forts comme contre Montpellier, il faut qu’on marque. Ce n’est pas toujours dû à la malchance. Il faut être plus tueur (...) Paris a gagné le weekend dernier, Monaco et Lille ont fait un nul. Rien n’est fait devant. Il faut être capable de gagner à Brest. Il faudra rebondir dès ce vendredi. Si on veut reconquérir des places devant, on sait ce qu’il nous reste à faire ", a souligné Garcia.













Par Hind