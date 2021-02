FC Nantes : Une faille dans la gestion de Domenech décriée

Publié le 18 février 2021 à 08:00

Sous le feu des critiques à son arrivée, Raymond Domenech n’aura pas fait long feu au FC Nantes. Il faut dire qu’au vu de la gestion de son groupe, l’ancien sélectionneur des Bleus avait peu de chances de réussir à relever les Canaris.

Domenech, une idylle de 46 jours au FC Nantes

L’aventure n’aura duré que 46 jours pour Raymond Domenech avec le FC Nantes. Arrivé au club fin décembre, le technicien de 69 ans a été démis de ses fonctions le 11 février. Il a quitté le banc des Canaris sans enregistrer la moindre victoire en huit matchs. Il compte quatre défaites et autant de nuls avec le club des Bords de l’Erdre. Il a d’ailleurs laissé les Jaune et vert en position de barragistes. Alors qu’il a été remercié, des révélations tombent au sujet de ses méthodes et la gestion de son groupe. David Phelippeau révèle ainsi à travers une anecdote que le Lyonnais n’avait pas la pleine maîtrise de son groupe.

Domenech pas à la hauteur pour le FCN

Le journaliste de 20 Minutes assure ainsi qu’il y avait une forme de laisser-aller lorsque Raymond Domenech dirigeait l’équipe première du FC Nantes. « Il a eu un comportement paternaliste. Il a fait du bien à ce groupe qui avait besoin d’un homme de dialogue alors que Christian Gourcuff n’en était pas un. Mais ça s’est vite délité finalement avec ce manque d’autorité, ces joueurs qui faisaient ce qu’ils voulaient », a révélé le journaliste dans le podcast « Sans Contrôle » sur Ouest France. Selon David Phelippeau, une scène ahurissante s’était produite quelques heures avant le match entre Lens et Nantes. Il assure en effet que « certains joueurs se sont levés à 11h moins 5 pour un match à 15h ». Ce qui laisse croire que les joueurs se sont aussi couchés très tard la nuit. C’est sans doute pour donner une nouvelle orientation que la direction du FCN a porté son choix sur Antoine Kombouaré. Lequel a débuté son aventure par une victoire (1-3) à Angers.













Par Ange A.