ASSE Mercato : Sainté a fait le bon choix avec Cissé ?

Publié le 18 février 2021 à 12:45

Recrue hivernale de l'ASSE, Pape Abou Cissé a déjà pris part à 4 matchs avec le club ligérien. Transparent contre le FC Nantes et le FC Sochaux, il suscite des interrogations parmi les supporters stéphanois. Un ancien coéquipier du défenseur central prêté par l’Olympiakos rassure.

ASSE : Grosse bourde Pape Cissé contre le FC Sochaux

Pape Abou Cissé n’était pas le premier choix de l'ASSE pendant le mercato hivernal dernier. Mais l’échec des dossiers William Saliba ou encore Jean-Clair Todibo, tous deux prêtés à l’OGC Nice, ont poussé Claude Puel vers le Sénégalais. Lors de ses premières apparitions sous le maillot des Verts, ce dernier n’a pas du tout été rassurant. Il a été auteur d’une grosse bourde contre le FC Sochaux à Montbéliard, en coupe de France. Une grossière faute, dès l’entame du match (5e minute), qui avait profité à Chris Bédia, sur l’unique but de la victoire au club de Ligue 2. Pape Abou Cissé a été donc le coupable de l’élimination de l’AS Saint-Étienne en 32e de finale de la coupe de France, une compétition qualificative pour la Ligue Europa.

Il avait même été moqué par Le Progrès. « En tentant de dribbler l'attaquant sochalien, il s'est pris les pieds dans le tapis et lui a offert le seul but de la partie sur un plateau. Ce sera sa seule erreur de la partie, mais quelle erreur », avait écrit le quotidien régional, sur un ton ironique. Lors de son tout premier match avec l’équipe de Claude Puel, la recrue des Verts n’avait pas été aussi irréprochable contre le FC Nantes en Ligue 1. L'ASSE avait été accrochée par les Canaris à Geoffroy-Guichard (1-1).

Cavali rassure pour le défenseur recruté par les Verts

Surnommé ''le Roc'', Pape Abou Cissé est pourtant un bon défenseur selon le témoignage de Johan Cavali (39 ans), son ancien coéquipier à l’AC Ajaccio. Ce dernier estime qu’il lui faut juste un temps d’adaptation, et après il retrouvera progressivement son top niveau. « C’est sans doute parce qu’il manque encore de rythme. Il faut qu’il prenne ses marques », a expliqué le milieu de terrain retraité. « Mais que ce soit en vitesse pure ou en endurance, Pape Abou Cissé (25 ans) est un véritable athlète. Il est aussi très tonique quand il est en forme. Il a démontré ses qualités à Ajaccio, l’Olympiakos et il va monter en puissance à l’AS Saint-Étienne », a rassuré Johan Cavali, tout en indiquant : « cela dépend également de la philosophie de jeu du coach ». Le défenseur de Sainté a joué à ACA entre 2015 et 2017, avant son exil en Grèce. Il avait joué 71 matchs avec le club corse, en Ligue 2.













Par ALEXIS