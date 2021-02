PSG Mercato : Où en est le dossier de Moise Kean ?

Publié le 18 février 2021 à 13:45

Buteur lors de la victoire du PSG contre le Barça au Camp Nou mardi en 8es de finale de Ligue des champions (4-1), Moïse Kean séduit à Paris. L'international italien prêté par Everton se sent bien au club de la capitale, mais rien n'est encore décidé pour son avenir.

Des performances convaincantes au PSG

En manque de temps de jeu à Everton, Moïse Kean (20 ans) est arrivé au PSG sous forme de prêt à l'automne 2020 pour une saison, sans option d'achat. Auteur déjà de 14 buts toutes compétitions, sa récente performance en Champions League a une nouvelle fois séduit. L'ancien joueur de La Juventus, a les faveurs de Mauricio Pochettino. Lorsqu'il a fallu choisir entre Pablo Sarabia et Kean, le technicien argentin a tranché en faveur de l'Italien. Début février, même une ancienne gloire du PSG louait les qualités du joueur. Miguel Pauleta avait confié au micro de PSG TV ce qu'il pensait de Kean : " C’est un joueur de grand talent, un jeune joueur très physique. Il regarde toujours le but. C’est important pour le PSG d’avoir un joueur comme lui. Icardi, Neymar, Mbappé sont des joueurs qui peuvent la différence à tout moment mais c’est important d’avoir un joueur comme Kean. Il a beaucoup d’ambition, il peut apporter beaucoup de choses à l’équipe ", avait-il souligné. Cependant l'avenir de l'attaquant au club parisien n'est pas encore décidé. Leonardo aimerait pouvoir le garder et travaille dans ce sens, du côté d'Everton, le club est ouvert aux négociations et Moïse Kean pourrait à l'été devenir un joueur du Paris SG.

L'entourage de Kean aimerait son retour en Italie

A l'issue de la large victoire du Paris Saint-Germain, Moïse Kean s'était exprimé au micro de Sky Italia : " C’est une soirée inoubliable ! C’est la première fois que je joue dans ce stade magnifique et c’est une émotion incroyable, a confié l'international italien. J’espère que Roberto Mancini (le sélectionneur de la Nazionale, ndlr) a regardé le match, moi je suis prêt s’il m’appelle pour l’Euro ! Ici Florenzi et Verratti m'aident beaucoup, surtout avec la langue » a expliqué Kean, questionné ensuite sur un possible retour à la Juventus, le joueur a répondu avec franchise " La Juventus restera toujours mon club de cœur. C’est l’équipe qui m’a tout donné et qui m’a lancé dans le monde du football, je ne rate jamais un match à la télévision. Pour le moment je suis à Paris et je réalise des belles choses. En plus je fais partie d’un groupe magnifique ".

Du côté de l'entourage du joueur on préfère le voir retourner en Italie. Le frère de Moïse, Giovanni Kean, s'est exprimé dans un entretien accordé au média JuveNews au sujet de l'avenir du néo-parisien en exprimant son désir de le voir revenir à la Juventus, son club formateur : " Il est resté en bons termes avec la Juventus et j’espère le revoir en Italie, même s’il est heureux actuellement à Paris ", note le frère. Si un retour à la Vielle Dame semble peu probable, Moïse Kean semble lui pencher vers la prolongation de son aventure parisienne. A voir le positionnement de Carlo Ancelotti sur ce dossier d'ici quelques mois.













Par Hind