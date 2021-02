PSG Mercato : Rivaldo voit un départ de Messi, Laporta tacle le PSG

Publié le 18 février 2021 à 16:05

L'avenir de Lionel Messi est encore largement débattu dans la presse espagnole, avec des spéculations sur son éventuelle arrivée au PSG cet été. L'ancien joueur star du FCB, Rivaldo, s'est prononcé dans la presse ce jeudi au sujet des élections qui auront lieu au Barça le 7 mars et sur l'avenir de Léo Messi au club. Joan Laporta quant à lui, a réitéré sa volonté de garder l'Argentin.

Un seul match aurait tout changé ?

Une écrasante victoire du PSG au Camp Nou (4-1) et tout aurait basculé dans les différents dossiers du Paris Saint-Germain à en croire les échos de la presse espagnole. En parallèle de la question de la prolongation de Kylian Mbappé, revient la question du départ de Lionel Messi. L'attaquant argentin très cité du côté du club parisien depuis des mois et particulièrement plus depuis le mercato de janvier, serait considéré maintenant comme ayant déjà un pied à Paris. La raison serait la performance du club de la capitale mardi face au FC Barcelone. Après la pâle copie des Catalans, les observateurs se demandent ce que pourrait encore faire un joueur comme Messi au club. Pourtant le dossier n'est pas aussi simple. Léo en a vu d'autres avec le Barça, un club dans lequel il joue depuis deux décennies. Puis restent les questions de moyens et les capacités du Paris Saint-Germain à prendre en charge le salaire très important du génie argentin. Beaucoup de spéculations et peu de réponses, à part celle donnée par le joueur lui-même en fin d'année 2020, où il avait précisé qu'il ne prendrait pas de décisions avant le printemps et les élections du club. Son équipe a connue la déroute ce mardi, mais il en faudra plus pour décider Leo a quitter Barcelone.

Selon Rivaldo, Messi ira certainement au PSG

A quelques semaines des élections du Barça (7 mars), l'ancienne gloire du club, Rivaldo, a annoncé publiquement qu'il soutiendrait le candidat Joan Laporta à la présidence du club. Très présent dans les médias, le ballon d'Or 99' reste encore très attaché au FC Barcelone et s'est exprimé dans un entretien accordé à AS au sujet de la saison des Blaugranas mais aussi sur l'avenir de Lionel Messi : " Son avenir sera au PSG, d'autant plus après le dernier match du Camp Nou. C'est une équipe qui peut lui donner les moyens de continuer à remporter des titres, assure l'ancien joueur. Cette bagarre contre le PSG sera presque certainement le dernier match de Ligue des champions de Messi avec Barcelone au Camp Nou. Barcelone ne peut pas donner à Messi une réelle chance de se battre pour un quelconque titre majeur. Son avenir sera au PSG, d'autant plus avec ce qu’il s'est passé hier. C'est une équipe qui peut lui donner la possibilité de continuer à gagner des titres ", a-t-il déclaré catégorique. A noter que Joan Laporta est l'un des candidats favorables à la prolongation de Messi. Il a même taclé Le PSG et Manchester City sans ménagement devant la presse ce jeudi : " Je maintiens ma volonté de convaincre Leo de continuer avec l'équipe. On le sait, nos concurrents sont des clubs détenus par des Etats, qui trouvent des moyens de contourner le fair-play financier. Il va donc recevoir de grandes offres et ça va être difficile de rivaliser avec eux, mais je compte bien tout faire pour le convaincre", a assuré Laporta.













Par Hind