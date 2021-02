OM Mercato : Sampaoli, son départ du Brésil enclenché ?

Publié le 18 février 2021 à 20:15

Jorge Sampaoli est attendu à l'OM la semaine prochaine, à l’issue de la saison brésilienne fixée au 26 février. Il aurait déjà conclu un accord contractuel et salarial avec le club phocéen. Il est désormais question de la rupture de son contrat avec l’Atlético Mineiro. Et la procédure de séparation à l’amiable est lancée d’après UOL Esporte.

OM : accord conclu, Sampaoli attendu à Marseille

Sauf revirement de dernière minute, Jorge Sampaoli devrait s’engager avec l'OM et mettre ainsi fin à l’intérim de Nasser Larguet. L’entraîneur de l’Atlético Mineiro devrait arriver à Marseille la semaine prochaine, afin de finaliser les derniers détails de sa signature. D’après L’Équipe, il s’est déjà mis d’accord avec l’Olympique de Marseille sur son salaire et la composition de son staff technique. Pour la durée de son contrat, le technicien argentin devrait signer pour trois saisons et demie, jusqu’au 30 juin 2023. Depuis la démission d’André Villas Boas, Pablo Longoria a fait de Jorge Sampaoli, la priorité du club provençal pour succéder au Portugais. Le coach de 60 ans est pourtant sous contrat au Brésil jusqu’au 31 décembre 2021.

La rupture du contrat du coach argentin en marche

Mais selon les dernières informations du média brésilien, la direction du Club Atlético Mineiro a entamé le processus du départ de son entraîneur. Ce dernier n’a pas atteint les objectifs du club et son départ est évoqué. Les responsables de la formation basée à Belo Horizonte cherchent en ce moment un accord consensuel avec Jorge Sampaoli, pour résilier les 9 derniers mois de contrat qui les lient. Selon les informations en provenance du Brésil, certains partenaires du club ne souhaiteraient plus voir ce dernier sur leur banc de touche, la saison prochaine. Toutefois, les dirigeants du CAM ne souhaitent pas aller au clash avec le coach attendu par l'OM, si l’on en croit la source.

Par ailleurs, les décideurs de O Galo (Le Coq) ont déjà entrepris des démarches pour le successeur de Jorge Sampaoli. Les noms de l’ancien entraîneur de l’AS Monaco, Leonardo Jardim (libre), de Renato Gaucho (Grêmio, Brésil) et Cuca (FC Santos, Brésil) circulent au sein du club.













Par ALEXIS