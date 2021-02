OGC Nice : Coup dur pour les Aiglons après Marseille

Publié le 19 février 2021 à 00:15

L’ OGC Nice a concédé une deuxième défaite de rang mercredi sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Ce revers a laissé des traces côté niçois. Rony Lopes sera en effet éloigné des terrains pendant un bon moment.

L’ OGC Nice peiné par sa défaite au Vélodrome

Malgré ses importants investissements lors du dernier mercato estival, l’ OGC Nice vit un exercice 2020-2021 en deçà des attentes. Déjà éliminé en Ligue Europa, le club azuréen reste en lice en Coupe de France et ne figure que dans la deuxième moitié du classement en championnat. Après 25 journées, Nice n’est que 14e de Ligue 1 et voit ses chances de qualification pour une place européenne s’amenuiser au fil des semaines. Mercredi, le Gym s’est encore incliné sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (3-2). La rencontre comptait pour la 11e journée de Ligue 1. Elle n’avait pas pu se tenir à la date initialement prévue en raison de nombreux cas de Covid-19 dans l’effectif niçois. Cette défaite a laissé des traces dans les rangs des Aiglons.

Petit coup d’arrêt pour Rony Lopes

Sorti sur blessure contre Marseille, Rony Lopes a effectué des tests ce jeudi. L’Équipe assure que les examens ont révélé une lésion à la cuisse. Le milieu offensif portugais va manquer quelques semaines de compétition. Le site du quotidien sportif estime à trois semaines la durée de l’absence du joueur prêté par le FC Séville. Ce qui constituerait un coup d’arrêt pour le joueur de 25 ans. Avant sa blessure au Vélodrome, il restait sur un doublé en Coupe de France contre le Nîmes Olympique (victoire 3-1). L’ancien monégasque avait également inscrit un but samedi lors de la dernière journée contre le Paris Saint-Germain (défaite 1-2). Cette saison, Rony Lopes compte 4 buts et 2 passes décisives avec les Aiglons. Reste plus qu’à savoir si le Gym réussira à se remettre pendant son absence.













Par Ange A.