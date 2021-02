OL : Vainqueur in extremis à Brest, Rudi Garcia savoure

Publié le 20 février 2021 à 05:30

L’Olympique lyonnais s’est imposé sur le fil vendredi soir en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Entraîneur de Lyon, Rudi Garcia s’est prononcé après le match et s’est projeté sur le choc entre Paris et Monaco.

Rudi Garcia se contente d’un succès « important » avant l’OM

L’Olympique lyonnais a signé une nouvelle victoire en Ligue 1 vendredi soir. Battu par le Montpellier Héraut lors de la dernière journée, l’OL a renoué avec le succès contre le Stade Brestois (2-3). Les Lyonnais avaient fait le break dès la mi-temps, avec une avance de trois buts. Mais les Gones auraient pu quitter le Finistère avec un seul point. En deuxième mi-temps, le club rhodanien a concédé deux buts avant de défendre son avantage. Après la rencontre, Rudi Garcia s’est contenté des trois points même s’il reconnaît que son équipe devait l’emporter plus largement. « Certes, on aurait dû faire mieux, mais on a tapé le poteau, on a eu des balles de quatrième but, donc on ne va pas fustiger l’attaque […] Même si j’aurais aimé l’emporter avec un plus gros écart, quand on met trois buts à l’extérieur et qu’on gagne, on s’en contente. Ce n’est pas à tous les matches qu’il y a un vent à 80 km/h ! », a déclaré le technicien cité par L’Équipe.

Un faux pas attendu lors de PSG - Monaco

Pour Rudi Garcia, ce résultat est d’autant plus important que deux concurrents directs s’affrontent ce dimanche. Troisième de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit l’AS Monaco (4e) au Parc des Princes. Pour le coach de l’Olympique lyonnais, s’imposer à Brest était donc capital avant ce choc de la 26e journée. « Chaque match est déterminant, celui à Brest était très important, il fallait absolument le gagner. Le PSG et Monaco ne pourront pas prendre trois points tous les deux », s’est réjoui l’entraîneur lyonnais. Comme son coach, Houssem Aouar attend de voir lequel des poursuivants de Lyon lâchera des points ce weekend. « On sait que le train va très vite devant, où il y a de très bonnes équipes, dont on fait partie. Maintenant, on va regarder attentivement les matches en espérant un faux pas », a confié le milieu de l’OL, buteur contre le SB29.













Par Ange A.