RC Lens Mercato : Un cadre prolongé en douce cet hiver ?

Publié le 20 février 2021 à 08:30

Présent en conférence d’avant-match, Massadio Haïdara en a dit plus sur son avenir avec le RC Lens. L’arrière gauche des Sang et Or indique avoir renouvelé son contrat qui expirait en juin prochain.

L’avenir de Massadio Haïdara déjà scellé au RC Lens ?

Arrivé au RC Lens en 2018 en tant que joueur libre, Massadio Haïdara est en fin de contrat. Cette saison, l’arrière gauche malien est le premier choix de Franck Haise sur le flanc gauche de la défense. Le défenseur de 28 ans compte d’ailleurs une passe décisive sur l’exercice en cours. Au vu de ses performances avec les Sang et Or, l’international malien (7 sélections) aurait reçu une offre de la part de sa direction. En conférence de presse, Haïdara a indiqué avoir répondu favorablement à la prolongation de son contrat. Selon ses dires, il est désormais lié à Lens jusqu’en « 2023 ou 2024 ». « Je suis plutôt content d’entamer ma troisième année. Tous les facteurs sont là pour que je puisse m’épanouir et aller de l’avant », a confié le latéral selon les propos de But Football.

Une nouvelle récompense pour Haïdara

Il s’agit donc de la deuxième fois que Massadio Haïdara prolonge son bail avec le RC Lens. L’été dernier, il avait prolongé d’un an suite à la montée du club dans l’élite. De nouveau satisfaite des performances du Malien, la direction des Sang et Or a donc remis ça cette saison. Un exercice 2020-2021 jusqu’ici au-delà des espérances. Actuel 7e de Ligue 1, le club artésien est un candidat surprise dans la course à l’Europe. En cas de qualification pour une compétition continentale, d’autres éléments pourraient voir leurs contrats prolonger. Il s’agit notamment de Gaël Kakuta. Le milieu de terrain, prêté par Amiens, devrait voir son option d’achat lever. Il compte 9 buts et 4 passes décisives en 24 matchs. Comme lui, Franck Haise pourrait recevoir une prolongation. Son contrat actuel expire en 2022.













Par Ange A.