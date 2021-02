ASSE Mercato : Neyou s'exprime sur l’arrivée de Cissé et Modeste.

Publié le 20 février 2021 à 12:20

L’ ASSE affronte le Stade de Reims ce samedi (13h). Avant la confrontation, Yvan Neyou était en conférence de presse. Il s’est prononcé sur le mercato hivernal qui a permis les transferts d’Anthony Modeste et de Pape Abou Cissé.

ASSE : Que pense Neyou de Cissé et Modeste ?

L’ ASSE n’a plus perdu de match lors des trois dernières journées de Ligue 1. Elle a signé 3 victoires et un match nul, soit 10 points glanés sur 12 possibles. L’équipe de Claude Puel est remontée au classement, de la 17e à la 15e place du championnat Ligue 1. Une grosse bouffée d’oxygène pour Yvan Neyou et ses coéquipiers dont l’objectif est désormais le maintien dans l’élite. Revenu sur la série positive démarrée par l’AS Saint-Étienne, le milieu de terrain stéphanois assure que le transfert d’Anthony Modeste et celui de Pape Abou Cissé a bonifié le groupe de Claude Puel. « Ils nous apportent leur expérience et plus de densité physique, notamment sur les coups de pied arrêtés. Et ce sont aussi de super mecs. On s'entend tous très bien », a-t-il déclaré.

ASSE : Le secret du retour en forme de l'AS Saint-Étienne

Le Camerounais n’oublie pas le soutien des fans stéphanois. Ils ne sont certes pas admis à Geoffroy-Guichard à cause de la covid-19, mais ils se regroupent pour passer des messages d’encouragement à leur équipe, et également pour lui mettre un petit coup de pression. « La venue des supporters, il y a trois semaines, nous a sans doute mis un peu face à nos responsabilités. On s'est rendu compte qu'il faut taper du poing sur la table pour renverser cette mauvaise tendance », a confié Yvan Neyou.

Le secret des derniers succès de l’ASSE est désormais connu. La recrue estivale de l' ASSE l’a dévoilé. « Tout le groupe grandit. On fait moins d'erreurs, on est plus concentré », a-t-il lâché. Rendez-vous dans quelques heures, face aux Rémois, pour s’en convaincre.













Par ALEXIS