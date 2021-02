ASSE : Accroché par Reims, Claude Puel se contente du minimum

Publié le 21 février 2021 à 00:35

L’AS Saint-Étienne a connu un coup d’arrêt samedi contre le Stade de Reims. L’ ASSE a été tenue en échec par le club champenois lors de cette rencontre comptant pour la 26e journée de Ligue 1.

L’ ASSE freinée dans son élan contre Reims

Après ses victoires contre le FC Metz et le Stade Rennais, l’AS Saint-Étienne espérait enchaîner contre le Stade de Reims. Samedi, l‘ ASSE a été contrainte au partage des points par le club champenois. Les deux équipes se sont séparées sur le score d’un but partout. À domicile, les Verts ont obtenu le nul grâce à une égalisation tardive de Charles Abi (89e). Bilal Touré avait donné l’avantage aux visiteurs à la 79e minute de jeu. Tenu en échec par Reims, Saint-Étienne remonte provisoirement à la 14e place de Ligue 1. De bon augure pour le maintien du club dans l’élite. Un objectif cher à Claude Puel. L’entraîneur stéphanois a d’ailleurs livré son analyse après la rencontre.

La réaction de Claude Puel après le nul contre Reims

Le coach de l’ ASSE regrette le visage pâle affiché par ses poulains en première période. S’il se satisfait du résultat final, le technicien castrais pointe encore l’inefficacité offensive des siens. « Le point du résultat nul est le minimum syndical pour nous aujourd’hui. Après une bonne entame, notre première période a été globalement insuffisante en termes de volume, de courses, d’intensité de jeu, de pressing. Nous avons manqué de tout […] Nous n’avons pas de marges avec des buteurs et des gestes justes qui permettent de soulager l’équipe », a-t-il déploré selon les propos rapportés par Goal. Accroché par Reims, Saint-Étienne poursuit néanmoins sa série de cinq matchs sans défaite en championnat. Les Verts vont tenter de renouer avec le succès sur la pelouse du FC Lorient lors de la prochaine journée.













Par Ange A.