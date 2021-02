ASSE : Claude Puel prend la défense de Bouanga après Reims

Publié le 21 février 2021 à 09:00

L’ASSE a manqué l’occasion d’étendre sa série de victoire contre le Stade de Reims. Claude Puel refuse de charger Denis Bouanga, auteur d’un incroyable raté contre Reims.

Denis Bouanga se loupe avec l’ASSE contre Reims

Fort de ses deux succès de rang en championnat, Saint-Étienne espérait enchaîner contre le Stade de Reims samedi. Seulement, les Verts ont connu un coup d’arrêt contre le club champenois. À Geoffroy Guichard, Sainté a été contraint au partage des points par Reims. Charles Abi (89e) a évité la défaite aux siens suite à l’ouverture du score de Bilal Touré (72e). Le club ligérien aurait même pu l’emporter si Denis Bouanga n’avait pas loupé une occasion en or dans le temps additionnel. Après la rencontre, Claude Puel n’a pas voulu blâmer son attaquant. Meilleur buteur des Verts la saison dernière avec 12 réalisations, le Gabonais ne compte que quatre buts cette saison.

Claude Puel épargne Bouanga après son incroyable raté

Pour Claude Puel, Denis Bouanga ne doit pas être tenu pour responsable du nul de l’ASSE. « À la fin d’un match, on est tous ensemble. On perd ou on gagne ensemble. Il n’y a pas à citer des joueurs », a déclaré le coach stéphanois cité par EVECT. À défaut d’accabler un de ses poulains, l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne a analysé les performances de son équipe cette saison. « On progresse quand même depuis le début de saison mais on doit se préparer à batailler. On est en quête d’efficacité. Il y a peu de matchs où l’on est passés à travers : ils se comptent sur les doigts d’une main. Mais il y a beaucoup de matchs où on a manqué d’efficacité et concédé des buts sur des actions anodines », a noté le coach des Verts.













Par Ange A.