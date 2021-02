Bordeaux : Gasset entre colère et déception après Nîmes

Publié le 22 février 2021 à 00:30

Les Girondins de Bordeaux sont dans le dur en championnat. Dimanche, le club au scapulaire s’est incliné (2-0) contre le Nîmes Olympique, un mal classé du championnat. De quoi irriter Jean-Louis Gasset, le coach bordelais.

Les Girondins de Bordeaux humiliés par Nîmes

Les Girondins de Bordeaux sont dans une mauvaise passe en championnat. Défait par le Nîmes Olympique dimanche lors de la 26e journée, le FCGB reste désormais sur six matchs sans victoire en Ligue 1. Cette défaite (2-0) est d’autant plus difficile à digérer que les Girondins ont plié l’échine contre le 19e du championnat. Jean-Louis Gasset n’a pas d’ailleurs apprécié la prestation et le résultat ramené du Gard. « Je ressens un peu de colère et de la déception et cela fait un moment que ce sentiment dure. On a bien maîtrisé le mois de janvier, mais depuis le but de Lyon, on a perdu de la générosité et notre technique […] On n’a plus de percussions ni de jeu sur les côtés », a confié le technicien bordelais.

Le message de Gasset après le revers à Nîmes

Déçu par la défaite des siens, Jean-Louis Gasset espère trouver la formule pour renouer avec les victoires. « On est dans le dur. Il faut trouver la solution pour finir cette saison pénible et gagner ces trois ou quatre matches qui nous manquent. Après avoir pris un point sur quinze possibles, on ne peut pas parler d’ambition. Il faut déjà enrayer notre spirale négative et avoir la force mentale nécessaire pour inverser cela », a lâché l’entraîneur des Girondins de Bordeaux. Actuel 11e de Ligue 1, le FCGB reçoit le FC Metz (6e) lors de la prochaine journée.













Par Ange A.