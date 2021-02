Barça : Le gros coup de pression de Koeman à Messi

Publié le 23 février 2021 à 15:15

Le FC Barcelone de Lionel Messi affronte Elche, mercredi (19h) en match en retard de la première journée de Liga. Après l'humiliation en huitième de finale aller de Ligue des champions, au Camp Nou, contre le PSG (1-4), les Catalans n'ont pu faire mieux qu'un nul (1-1), une nouvelle fois à domicile, contre le modeste Cadix ce week-end. Particulièrement déçu par les dernières prestations de ses joueurs, l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman a profité de la conférence de presse d'avant match, ce mardi, pour rappeler à l'ordre ses cadres. Le Barça pointe à la quatrième place du championnat d'Espagne, à huit longueurs du leader, l'Atlético de Madrid.

Le Barça ne profite pas du faux-pas de l'Atlético

Alors que les Colchoneros de Diego Simeone marquent un peu le pas, avec deux victoires lors de leurs cinq derniers matches, les Barcelonais n'ont pas réussi à en profiter le week-end dernier. Les Catalans de Lionel Messi, buteur sur penalty, ont été rejoints dans les derniers instants de la rencontre par Cadix, qui avait déjà gagné au match aller (2-1), également sur penalty, ne faisant mieux qu'un partage des points. De quoi fâcher Ronald Koeman, l'entraîneur du Barça. "C'est une déception, il fallait gagner, nous avons perdu une belle opportunité aujourd'hui (dimanche) après la défaite de l'Atlético hier (samedi), a regretté le Néerlandais après la rencontre. Nous n'avons pas gagné et c'est une grande déception. Le problème est toujours le même, on ne scelle pas le match avant la fin. Nous avons deux ou trois chances, mais nous ne le tuons pas. Je n'étais pas nerveux, mais quand vous avez le score avec un seul but de différence, des choses peuvent arriver contre nous jusqu'à la fin du match. Pour ne pas avoir condamné le jeu, nous avons à nouveau perdu deux points auxquels nous ne pouvions échapper. C'est pourquoi nous sommes déçus."

Koeman en appelle à la responsabilité de Messi

Ce mardi, avant la réception d'Elche, 18e, Ronald Koeman est revenu sur le manque d'efficacité du FC Barcelone et a tenu à mettre les points sur les i avec ses cadres. "Encore une fois, on se procure des occasions, mais nous n’avons pas l’efficacité que doit avoir une équipe comme le Barça, a répété le coach des Catalans en conférence de presse. Nous pouvons encore lutter pour la Liga mais les capitaines doivent faire en sorte de créer une atmosphère pour se battre sur tous les fronts. Il y a assez de personnalité sur le terrain avec Piqué, Roberto, Alba, Busquets et Messi pour qu’ils montrent la voie. C’est important. Il faut mettre cette énergie qu’on a su mettre lors de plusieurs matches cette saison. Par exemple, il faut demander plus de réalisme en attaque. Notre pourcentage de buts est faible. Moi, je ne vais pas bien depuis le dernier match. Je suis affecté." À deux semaines du match retour de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, le Barça doit absolument se réveiller au risque de vivre une fin de saison très compliquée.













Par Matthieu