OGC Nice : Morgan Schneiderlin exprime une grande frustration

Publié le 25 février 2021 à 01:30

De retour en France l’été dernier, Morgan Schneiderlin est loin de réaliser une grande saison avec l’ OGC Nice. Le milieu de terrain a poussé un coup de gueule avant le déplacement du Gym à Rennes.

OGC Nice : Schneiderlin pousse un coup de gueule

L’ OGC Nice s’est offert une dizaine de renforts lors du dernier mercato estival. Pas dans les plans de Carlo Ancelotti à Everton, Morgan Schneiderlin a choisi de s’engager en faveur du club azuréen. Un temps titulaire chez les Aiglons, le milieu de 31 ans ne s’inscrit plus que dans la rotation de son entraîneur. Depuis son retour de blessure le 3 février, il n’a disputé qu’un seul match comme titulaire. Suffisant pour que l’international tricolore (15 sélections) pousse un coup de gueule. En conférence de presse, l’ancien Mancunien a fait part de sa frustration suite à la réduction de son temps de jeu. « Bien sûr que ça m’énerve […] Vous pouvez demander à ma femme, je suis désagréable à la maison, car je ne suis pas heureux de la situation actuelle, pas heureux de ne pas jouer et d’avoir de mauvais résultats donc j’espère, et toute ma famille aussi, que ça va changer rapidement », a-t-il indiqué selon les propos rapportés par Foot Mercato.

Un coup de pression sur Ursea avant Rennes

Cette gueulante de Morgan Schneiderlin tombe avant le déplacement de l’ OGC Nice sur la pelouse du Stade Rennais. Les deux équipes s’affrontent ce vendredi en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Le milieu niçois espère qu’il sera entendu par Adrian Ursea pour cette affiche. Bien que déçu par sa situation actuelle, il y voit une source de motivation nécessaire pour retrouver sa place dans le onze. « Tout le monde peut voir que je suis agacé, mais je suis content, car ça prouve que je suis un compétiteur et que j’ai encore cette niaque, cette envie », a tempéré le milieu.

Avant d’affronter Rennes, Nice reste sur trois défaites de rang en championnat. Après 26 journées, les Aiglons ne pointent qu’à la 16e place de Ligue 1 Conforama. Au vu des investissements consentis lors du dernier mercato estival, le club azuréen espérait réaliser une belle campagne européenne et un bel exercice en championnat. Mais au final, il n’en sera rien. Suite à l’élimination du Gym en phase de poules de la C3, la direction niçoise avait remercié Patrick Vieira. Le technicien de 44 ans a été remplacé par son adjoint Adrian Ursea, lequel assure l’intérim jusqu’à la fin de la saison.













Par Ange A.